El 16 de noviembre dle 2016, Lionel Messi le marcó un golazo de tire libre a Colombia en San Juan. Fue su última vez en el Bicentenario

Argentina jugará la fecha FIFA por primera vez en el país. Y la idea es convencer a Lionel Messi de que vuelva jugar. México será el rival de los dos partidos, según confirmó este miércoles la AFA, que se jugarán el 17 y el 20 de noviembre, y habrá un torneo en disputa: la Copa Adidas.

Los amistosos forman parte de un convenio que tiene la casa del fútbol argentino con la marca de las tres tiras, proveedora oficial de la Selección y también, del combinado azteca. Todavía no están definidas las sedes. Claudio "Chiqui" Tapia quiere que se juegue en La Bombonera, el estadio que adoptó el equipo nacional para las Eliminatorias. No obstante, no habría que descartar el Monumental, ya que la empresa con sede en Alemania también es main sponsor de River. Uno de los amistosos, casi con seguridad, será en Buenos Aires. ¿El otro? Probablemente, en el interior.

San Juan es una de las posibilidades. Salta corre de atrás. ¿Rosario para hacerle un guiño a Messi? “Tiene un penal para volver. Y sabe que no lo va a errar”, le confió a Clarín una persona que interviene en las negociaciones. Messi está alejado de la Selección. Charló con su tocayo Scaloni y el técnico, al menos públicamente, aseguró que no sería convocado. ¿Cambiará la situación si confirman al interino en el cargo? Un dato no es menor: Leo es jugador Adidas. Y aunque no hay ninguna cláusula en el contrato que requiera su presencia en esta doble fecha, es una situación que ayuda.

En la última Cabalgata a la Difunta Correa, Tapia le dijo al gobernador Sergio Uñac que la Selección jugaría en la provincia antes de partir rumbo a la Copa América de Brasil 2019, pero tampoco está descartado que adelante la presencia de los cracks albicelestes para jugar una vez más en el Estadio del Bicentenario.

