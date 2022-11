Siempre en el mismo lugar. En el segundo escalón de la zona Sur de la Platea Este del "Aldo Cantoni". Ahí, desde el domingo patentó su butaca Susana Gómez de Marchetti, "la abu de Giuli", como dice su camiseta personalizada. La mujer de 78 años, es la abuela materna de Giuliano Giuliani, capitán de la Selección argentina Sub-19 que viene siendo una de las principales figuras en los World Roller Games.

"No me puedo perder un partido. Estoy viviendo el Mundial de una manera muy especial porque Giuli es mi nieto regalón", expresa Susana, quien encabeza la enorme hinchada del capitán de la Albiceleste. Están todos, los padres, hermanos, tías, primos y sobrinos del capitán. Pero ella es especial para el hockista. El domingo en el triunfo de Argentina ante Suiza en el debut de los WSG, Giuliani abrió el marcador y el gol fue dedicado a su abuela. "Fue hermoso que me dedique el primer gol del Mundial, primero a mí y luego con un beso al cielo para su abuelo", manifiesta Susana.

Ella lo vive de manera muy intensa. Si bien no se puede parar demasiado por un problema en una rodilla, canta, alienta y hasta se queja por algún fallo arbitral o cuando un rival va demasiado fuerte contra un argentino. "Lo vivo de una manera muy intensa porque todos mis nietos son deportistas, practicamente han nacido dentro de una cancha y yo no me puedo guardar nada. Soy muy intensa, lo siento de corazón, soy muy auténtica y lo que siento lo hago", manifiesta. El miércoles, en el partido ante Chile, más de una vez se quejó ante los trasandinos: "No soy de insultar pero hay cosas que me molestan, los jugadores de Chile han venido a pegar y no a jugar, entonces les grité: `has venido a jugar al hockey no a pelear`, no me gusta la mala intención y esas cosas no las tolero", expresó con molestia.

Tiene las uñas pintadas con colores celeste y blanco, dice que si consigue pinturas para maquillarse de ese color también lo hará. Algo que no puede faltar es su camiseta, un especial regalo de su nieto Lucas Giuliani y su nieta política Maru Silva: "No conseguía camiseta de Argentina y me sorprendieron con una camiseta hecha especialmente para mí. No lo podía creer porque yo quería estar vestida para la ocasión aunque parezca una vieja loca", expresa entre risas. "Cuando vi la camiseta no lo podía creer, es el mejor regalo que me pudieron hacer porque atrás dice "la abu de Giuli", y eso tiene un significado enorme para mí", manifestó la jubilada docente.

Susana dice que disfruta al máximo a su regalón porque apenas termine el Mundial retornará al Viejo Continente. "Si bien ahora está concentrado, estamos disfrutándolo lo más que podemos. Es un caballero Giuli, es mi nieto protector, el que me cuida por más que esté lejos", expresa y agrega: "Estuve con una bursitis en la rodilla y le conté cuando él estaba en Italia, todos los días me escribía por WhatsApp, `Lela como estas?`. Está siempre pendiente. Hoy no iba a venir porque me estaba doliendo la rodilla pero me mandó un mensaje diciendo `te espero Lela` asi que cómo le voy a decir que no a mi regalón", comentó la "Abu de Giuli", esa mujer que ya se imagina con su regalón festejando un título con la Selección: "Giuli tiene hambre de gloria, transpira la camiseta y se juega la vida en este Mundial".