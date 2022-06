Así será la agenda de las actividades deportivas más relevantes del fin de semana, con participación de sanjuaninos y/o en la provincia.

SÁBADO

Turismo Carretera: La séptima fecha se correrá en Concordia y habrá presencia sanjuanina en dos categorías. En la principal, Facundo Della Motta tendrá a las 10,10 el primer entrenamiento y a las 16, la clasificación. En TC Pista, Tobías Martínez empezará a las 9 con el primer entrenamiento y la última actividad será la de las Series, desde las 17,15.

Primera A de la LSF: se disputa la 19na fecha de la fase regular, la que definirá las plazas a cuartos de final: Árbol Verde vs. Peñarol, Desamparados vs. Aberastain, Juv. Unida VS. San Lorenzo, Marquesado vs. Villa Obrera, San Martin vs. Alianza, Unión vs. Trinidad, 9 de Julio vs. Colón Junior, Sarmiento vs. Rivadavia y Atenas vs. Del Bono. Todos a partir de las 16.

Hockey sobre césped: comienzo de las finales del Torneo Apertura sanjuanino. En cancha del San Juan RC, se meidrán por la definición de la Primera B, UDAP y UNSJ B.

Básquetbol sobre ruedas: Prodea, de San Juan, e Iclim, de Mendoza, se medirán en la fase inicial de una nueva temporada de la Liga Nacional. En cancha de Urquiza, se enfrentarán a las 11 y 19. También el domingo, a las 10 y 18.

Vóley: Las Panteras, con la sanjuanina Candelaria Herrera, jugará un nuevo amistoso con Perú, esta vez en Puerto San Martín, Santa Fe. Se medirán a las 21. Reiteran hora y escenario el domingo.

DOMINGO

Federal A: Por la fecha 16, Desamparados recibirá desde las 11 a Liniers, de Bahía Blanca. Desde las 15, Peñarol visita a Bolívar.

Turismo Carretera: La séptima fecha se correrá en Concordia y habrá presencia sanjuanina en dos categorías. En la principal, Facundo Della Motta tendrá primero la Serie, que comenzará a las 9,40 y a las 13,30, la final. En TC Pista, Tobías Martínez disputará la final a las 12.

Primera Nacional: por la fecha 21, San Martín visita en Bahía Blanca a Mitre, desde las 16.

Primera A de la LSF: Juventud Zondina vs. Carpintería completan la 19na fecha de la fase regular. A partir de las 16.

Argentino de Enduro: desde las 9,30 comenzará la competencia de la 4ta fecha en Rosario de la Frontera, Salta, con los sanjuaninos Alberto López, Juan José Martí, Nicolás Solimano, Marcelo del Carril, Juan Pablo Segovia, Fernando Hierrezuelo, Osvaldo Martínez, Juan Cruz Martínez, Sergio León, Pedro López, Eduardo Bacca, Ricardo Hierrezuelo.

Argentino de Rally: última jornada de la 22ª del "Rally del Poncho", en la provincia de Catamarca, con los sanjuaninos Gastón Pastén (en la clase RC MR), Sebastián Landa, Víctor Muratore y Diego Alvarado (RC5).