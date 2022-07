Así será la agenda de las actividades deportivas más relevantes del fin de semana, con participación de sanjuaninos y/o en la provincia.

SÁBADO

Apertura de Balonmano: en el estadio Marcelo García, Pocito, se disputarán las finales Vial-Pocito (10,45hs Cadetes femenino), UNSJ-CAI (15,15 Cadetes masculino), Vial-Pocito (16,30 Infantil femenino), Pocito-Peñaflor (17,30 Infantil masculino) y Vial-UNSJ (21,30 Mayores femenino.

Atletismo: participación de sanjuaninos en el Torneo Aniversario AMAM “Aníbal Contrera”, que se desarrollará en la Pista Provincial de Atletismo del Parque General San Martín en la provincia de Mendoza, en categorías Promocionales, U12, U14, U16, U18, U20, Mayores y Masters.

Zonal Cuyano: desembarca por la 5ta fecha con sus 5 categorías en el autódromo ‘San Juan Villicum’. Desde las 9 comienzan a entrenar, clasificando desde las 13:30 hasta las 14:40 hs, para posteriormente disputar las series desde las 15:20 y hasta las 17:20.

Federal A: Por la fecha 22, Desamparados visitará a Bolívar a partir de las 15,30.

Primera A de la LSF: en la 2da fecha del Torneo de Verano se medirán Arbol Verde-Aberastain y San Lorenzo-Desamparados, ambos a partir de las 16.

Regional del Oeste de Rugby: por la Copa de Plata Huazihul RC será local de Jockey, a partir de las 16 y por la Copa de Bronce, Alfiles visitará a San Jorge en San Rafael, desde las 15 hs.

Básquet: comienza el Final Four de la Liga Regional Formativa en la categoría U15 en el Estadio de UPCN: a las 16, Rivadavia Basquet vs Sporting Club Estrella y a las 18 Urquiza Fusión Jáchal vs Mendoza de Regatas.

DOMINGO

Zonal Cuyano: desembarca por la 5ta fecha con sus 5 categorías en el autódromo ‘San Juan Villicum’. La actividad comenzar´a las 9 con entrenamientos. Las finales se desarrollarán entre las 12 y las 15.

BMX: concluye en Nantes, Francia, la Copa del Mundo de BMX con la presencia de los hermanos Molina. Gonzalo participará en elite y Franco en junior.

Federal A: Por la fecha 22, Peñarol recibe al puntero Olimpo a partir de las 15,30.

Primera A de la LSF: en la 2da fecha del Torneo de Verano se medirán Alianza-Marquesado, Trinidad-Juventud Unida, Colón -San Martín, Carpintería-Unión, Rivadavia-9 de Julio, Del Bono-Juventud Zondina y Atenas-Sarmiento, todos a partir de las 16.

Fútbol femenino de la LSF: se disputarán las semifinales de la Copa de Oro entre San Martín-Palermo (11hs Predio E. mas) y Aramburu-Colón (16,30 cancha Unión).

Apertura de Balonmano: en el estadio Marcelo García, Pocito, se disputarán las finales CAI-Pocito (12,30 Juvenil femenino), CAI-Vial (14 Mayor masculino), Alianza-Pocito (15,30 Menores femenino), Pocito-Vial (16,45 Menores masculino) y UNSJ-Vial (18 Juveniles masculino).

Regional del Oeste de Rugby: por la Copa de Plata, San Juan RC recibirá a Banco de Mendoza, desde las 15,30 y por la Copa de Bronce, Cóndor de Jáchal visitará a Rivadavia en Mendoza a las 13 hs.

Básquet: concluye el Final Four de la Liga Regional Formativa en la categoría U15 en el Estadio de UPCN, con la participación de los sanjuaninos Estrella y la fusión Urquiza-Jáchal y de los mendocinos Rivadavia y Mendoza de Regatas. Los partidos se jugarán a las 10, 12, 16 y 18.