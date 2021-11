De ajedrez, así. En ese nivel, donde el más mínimo detalle pesa y define, Argentina no pudo sacarse ventajas con un Brasil compacto que siguió sosteniendo su invicto en Eliminatorias. Pero después esa fiesta inicial del Bicentenario terminó de completarse cuando los resultados de Uruguay, Colombia y Chile le dieron el pasaje al Mundial 2022. Pero claro, en este capítulo 14 del camino al próximo Mundial, en San Juan todos querían festejar victoria en el clásico. No se dio. No pudo Argentina ante un rival de elite dentro de un partido muy parejo, con pocas opciones de gol y con tanto en juego. En la primera parte, los de Scaloni intentaron imponer condiciones desde el comienzo pero su presión inicial se diluyó cuando Brasil se movió en bloque y le quitó espacios. La falta de ritmo de Paredes, la irregularidad de Lo Celso conspiraron contra la idea de Argentina de ir a buscarlo por todos lados. Brasil respondió con la calidad de Lucas Paquetá y la velocidad de Vinicius Jr en la contra para terminar armando un primer tiempo sumamente equilibrado. Incluso hasta en las opciones que fueron pocas. Lautaro Martínez tuvo alguna que Marquinhos tapó con lo justo. Luego, en la más clara de todas para Argentina, sobre los 40" de esa primera parte, De Paul midió el remate desde la medialuna del área al palo izquierdo de Alisson que tapó esa pelota infernal cuando parecía gol.

Susto. Argentina atacaba y Brasil lo complicó en la contra. La manejó Vinicius Jr y su definición se fue apenas desviada contra el palo izquierdo del Dibu Martínez.

En el complemento, Argentina tuvo que cambiar y bastante. Con Joaquín Correa por Lautaro Martínez y con Lisandro Martínez por Paredes, la idea fue ser más directos en el ataque. Para colmo, la lesión del Cuti Romero obligó a otro cambio de nombres pero no de sistema. Y claro, el trámite fue parejo, complicado. Brasil con Lucas Paquetá en la conducción y la velocidad de Vinicius buscó aprovechar los espacios que Argentina ofrecía con su presión. Así, a los 20" llegaría la opción más clara de los brasileños cuando Fred metió un remate en el travesaño con el Dibu Martínez ya vencido. Un susto grande para Argentina que hizo reaccionar a todos. Messi despertó, De Paul siguió fogoneando y el ingreso de Julián Álvarez le dio otro aire al ataque. Así, con más ganas que juego, la selección albiceleste presionó sobre el área de Alisson y pudo generar un par de opciones que no pudo terminar de la mejor manera. Pero claro, si bien el empate no era lo que el Bicentenario esperaba, la gran alegría se dio un rato después cuando se concretó el pasaje al Mundial.

La Figura

De Paul, un todoterreno de lujo

foto) crece partido a partido y anoche, mostró que le sobra categoría para asumir roles protagónicos con eficacia.

Si hay que raspar, raspa. Si la jugada obliga a jugar, juega. Si se trata de copar la parada para defender a un compañero, es el primero. Si el tema pasa por aportar en la creación con un toque, lo hace con elegancia. A la hora de correr para tapar agujeros, lo hace, como anoche lo hizo cubriendo una contra encabezada por el rápido Vinicius. En el momento de buscar el arco, lo hace con determinación, como cuando metió un buscapié desde la media luna, que buscaba la "ratonera" izquierda del arco de Alisson, quien se lució sacando su remate. Rodrigo De Paul (foto) crece partido a partido y anoche, mostró que le sobra categoría para asumir roles protagónicos con eficacia.