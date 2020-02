La contrarreloj por equipos que abrió una nueva edición del Tour a Colombia, competencia considerada 2.1 de la UCI, no fue la prueba ideal para que la Agrupación Virgen de Fátima, equipo continental sanjuanino que representa a la Argentina en la dura competencia "cafetera". Participar en una especialidad a la que no están acostumbrados, con escasos cuatro días de adaptación a la altura (2700 metros sobre el nivel del mar) de la ciudad de Tunja, capital del Departamento de Boyacá, le pasaron factura al entusiasmo del sexteto piquetero que cumplió con el esfuerzo de 16,7 kilómetros en un tiempo de 21m29s, ubicándose en el puesto 26 a 3m28 del EF Education First, que les pasó el trapo a todos, clavando el cronómetro en 18m01s.

La superioridad del elenco estadounidense fue tal que le sacó 45 segundos de ventaja a sus escoltas, el Deceuninck Quick-Step y 46 al poderoso Team Ineos, de Egan Bernal. Quienes conocen el terreno delaltiplano cundiboyacense, donde se disputará el total de la competencia se animaron ayer a aventurar que sería muy difícil que la general final se le escape a alguno de los hombres de la escuadra "yanqui" en la que corren cuatro pedalistas colombianos, los tres primeros de ayer, Jonathan Caicedo, Sergio Higuita y Daniel Martínez. El restante Rigoberto Urán completó el esfuerzo a 3m14s de sus compañeros.

La crono era dominada por el Deceuninck hasta que apareció el EF. El ganador del Tour de Francia, el colombiano Bernal, admitió que su equipo (Ineos) "cometió errores de sincronización" e hizo pública su preocupación por la diferencia a remontar. Movistar fue séptimo a más de un minuto de los mejores, y el Medellín de Óscar Sevilla fue noveno a casi un minuto y medio.

Un parcial para embaladores



La segunda etapa del Tour de Colombia continuará desarrollándose en ciudades de Boyacá. En este caso el primero de los tramos en línea se desarrollará hoy entre Paipa y Duitama. Serán 152,4 kilómetros de terreno totalmente llano que permitirá el lucimiento de los velocistas. El Tour se sigue disputando a más de 2000 metros de altitud pero en este segmento no tendrá puertos de altura, por lo que se prevé que termine en llegada masiva.