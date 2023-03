Cristian Romero, Nahuel Molina y Lisandro Martínez forjaron una gran relación durante sus años en las selecciones juveniles y luego pudieron compartir una Copa América y un Mundial, siendo campeones en ambos. Pero las cosas en Qatar no empezaron de la mejor manera, ya que el equipo cayó ante Arabia Saudita en el debut, perdió su largo invicto y debió salir obligado a los dos siguientes encuentros. En una entrevista, Martínez contó una divertida anécdota sobre lo que hicieron tras ese encuentro.

La historia había sido anticipada por De Paul, que sostuvo que llenaban todos los pasillos de humo. “Con Licha compartimos siempre la pieza y el Moli siempre estaba con nosotros. A Licha le digo el santo porque es muy creyente y, después del primer partido, yo estaba mal y me decía ‘tenés que cambiar la energía’. Trajo un millón de palo santo y empezó a prender por todos lados. Un humo por todos lados, por eso quedó esa anécdota”, recordó.

Romero también habló de la lesión que casi lo deja afuera del Mundial y de la que afortunadamente logró recuperarse a tiempo para el debut. “Estaba muy preocupado porque los diagnósticos que me habían dado acá en el club (Tottenham) no eran positivos. Confié y lo primero que hice, como hago siempre que me lesiono, fue hablar con Dani, el doctor de la Selección. Le mandé la ecografía y le dije que me dijeron que tenía para varias semanas. Me dijo que no me preocupe, que no era una lesión que requiera tanto. Acá son un poco exagerados, me dijeron: ‘Para la fase de grupos es imposible que estés’, y yo ya sabía que no iba a ser así”, explicó en TyC Sports.

Por fortuna, a casi 20 días del debut mundialista, el cuerpo médico de la selección argentina viajó a Inglaterra y lo calmó: “Me ayudaron con la recuperación, la aceleraron, por eso creo que llegué. Sino era casi imposible. Le metíamos todos los días en casa con el fisio de la Selección. Estaba preocupado por no llegar al 100%, respeto mucho al grupo y sé lo que significaba el Mundial para todos”, explicó.

Finalmente, el defensor central del Tottenham aseguró que “ser campeón del mundo es lo más importante que me pasó como futbolista, pero este último tiempo me relajé un poquito”. Y bromeó: “Lo dejé un poco de lado porque sino los compañeros se enojan un poquito”. Aunque sabe que “el Mundial no tiene comparación”, ni con la Champions ni con la Premier ni con nada: “No hay nada más importante”.

“No me cambió la vida, pero sí me marcó, me cambió futbolísticamente muchísimas cosas. Seguramente para los próximos años voy a estar más tranquilo, sin esa presión en la Selección por haber conseguido todo”, agregó el Cuti, quien cuando se pone a ver nuevamente la final ante Francia, que la ve “bastante seguido”, siempre se emociona y le genera orgullo ver a su familia y verse conseguir “algo que para mí era imposible”.