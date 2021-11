Seguramente no era la idea primordial que tenía Tobías Martínez hace un par de fechas, cuando la pelea dentro de la "Copa de Oro" del TC Mouras lo tenía más prendido. Pero, la antepenúltima fecha en La Plata y la pasada en Viedma generaron que el piloto sanjuanino deba tener un fin de semana estupendo en el Circuito El Villicum el próximo fin de semana para alcanzar la gloria del título en la segunda categoría "escuela" del Turismo Carretera. Si bien jugará de "anfitrión" entre sábado y domingo con la disputa de la última final en Albardón, Martínez tiene por delante que remontar una importante ventaja en puntos y dos pilotos que superar.

Hasta ahora la situación es la siguiente: Tobías suma 142,5 puntos y se ubica tercero en la carrera por el título. El puntero es Marcos Quijada, con 184 unidades. Segundo se encuentra Jeremías Olmedo, con 153. Es decir, Martínez, de actuales 20 años, debe limar los 10,5 que le lleva el segundo y los 41,5 del actual líder. Una particularidad que le juega muy a favor al piloto de Las Toscas Racing es que en esta última fecha, el reglamento marca que hay un 50% extra de puntuación.

Es así que al ganador de la final el domingo sobre el mediodía se le adjudicarán 60 puntos en total, los 40 habituales más los 20 por ser una puntuación especial. Mientras que por ganar una de las Series los puntos en este caso son de 7,5; en tanto, por lograr la pole en la clasificación serán 3 unidades. Es decir, teniendo un fin de semana estupendo, Martínez podría acumular 70,5 puntos, muchos más de los que necesita para dar el salto a la gloria. Aunque está claro que no depende de él solamente, ya que sus antecesores en la "Copa de Oro" tienen que cumplir una pobre labor en Albardón.

La carrera del domingo en Albardón será la 16ta de la temporada del TC Mouras.

Otro dato alentador para el sanjuanino es que no tendrá muchos kilos de lastre en su Chevrolet y durante la temporada, cuando esto ocurre los antecedentes son muy positivos. De hecho, Tobías es el piloto con más finales ganadas en la presente temporada con 3.

"Debemos ir a San Juan con todo aunque sabemos que las chances de título son bajas", analizó Martínez, tras el sexto puesto en Viedma, que tuvo sabor a bastante más de lo esperado por el complicado fin de semana que estaba teniendo con su Chevy número 107.

Tobías transita lo que debería ser la parte final de su estadía en la categoría.

Es que por un tema deportivo, ya tiene asegurada su presencia en el TC Pista en el 2021. Se trata de la categoría previa al TC, el sueño que siempre contó el sanjuanino que pretendía cumplir y que cada vez se encuentra más cercano. Lo que aún no estaba confirmado de manera oficial, era el presupuesto del siguiente año, un aspecto vital en la trayectoria de todo piloto. Igualmente, Tobías y su entorno se encuentran trabajando en el mismo hace un buen tiempo tanto con los sponsors privados como con el gobierno local.

Los últimos fin de año para Martínez dan como para pensar que "no habrá son sin tres" en Albardón. Es que en la temporada pasada se consagró del TC Pista Mouras, mientras que en 2019 se había quedado con el título en la Fórmula Renault Plus. Algo no menor es que a ambas definiciones había llegado siendo líder del torneo y sabiendo que con una buena actuación no dependía de nadie para gritar campeón. Esta ocasión será diferente, aunque con el extra de ser local en Albardón. Con el apoyo de sus seres queridos y el del público, quizá Tobías se dé otro enorme gusto en su carrera repleta de alegrías.

La apasionante definición del Súper TC2000



El Súper TC2000 está en la previa de la gran definición del campeonato 2021 que tiene como pretendientes a Agustín Canapino y Leonel Pernía. La cita final será el próximo fin de semana en el autódromo de Buenos Aires "Oscar y Juan Gálvez" y ya están a la venta las entradas.

El campeonato contará con un mano a mano apasionante entre Canapino y Pernía. El "Titán" lidera el torneo con 188 puntos, seguido por el hombre de Renault con 178. En la fecha pasada se dio una gran polémica con el puntero del torneo ya que finalmente fue sancionado con un retraso de un puesto en Alta Gracía por no haberse ubicado bien en el cajón de partida de la final. En la pista, Canapino finalizó cuarto pero la sanción lo relegó una colocación.

Con eso, más el segundo puesto de Pernía, el certamen quedó al rojo vivo para definirse entre ambos el próximo domingo en el Gálvez.