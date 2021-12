Ricardo Becerra y Oscar Vega Mestre comparten muchas cosas del ciclismo y la vida. Hace poco más de cuarenta años, en pleno centro, el cruce de la Avenida Libertador y calle Sarmiento, protagonizaron una charla cortita. De ese cambio de palabras surgió lo que hoy se conoce como Vuelta Ciclista a San Juan.

Cerca del mediodía de un día hábil de octubre, Vega Mestre aceleraba el paso para tratar de incluir un nuevo cliente a la cartera publicitaria de Radio Colón, donde aparte de ser publicista, se destacaba por ser el relator más popular del ciclismo local. Un grito lo frenó en seco: "Pescado (así lo conocían en el ambiente) ¿el Negro y el Colorado estarán esta tarde en la radio?".

El Negro era Néstor Andrés Páez y el Colorado era Hugo Rodríguez, relator y comentarista, jefes de la sección deportes de la emisora. El grito lo dio Ricardo Becerra, que iba acompañado de Vicente Tapia, ambos dirigentes del Pedal Club Olimpia, por entonces la entidad más prolífica del ciclismo sanjuanino.

Pasadas las 5 de la tarde, los dos arribaron a la pequeña oficina ubicada en el subsuelo del edificio Del Bono, donde tenía sus estudios y dependencias la radio privada más antigua del país.

"Ahí vienen los hermanos Cuesta" les comentó Vega Mestre, aludiendo a los dirigentes, apodados por los ciclistas como el grupo folklórico, porque "costaba mucho sacarles un peso".

Quedaron los cuatro solos y, según pudo saberse luego, porque lo contaron en la charla realizada en la barra de mármol del "Café do Brasil", Rodríguez les sugirió que no derramaran esfuerzos en organizar tantas carreras, que hicieran una Vuelta. Tapia y Becerra tenían una idea y decidieron plasmarla lo más rápido posible. Así fue que el 1 de diciembre de 1981, desde el kilómetro cero, ubicado frente a la Catedral se largó la primera etapa. El tren controlado fue a Santa Lucía y desde allí se viajó hasta Marayes.

Hoy, Becerra y Vega Mestre comparten, también, las secuelas físicas que le dejaron los ACV (Ataque Cerebrovascular) que sufrieron. Los dos necesitan ayuda para caminar. Becerra, de 83 años, lo hace apoyándose de un andador. Vega Mestre, cuatro años menor, se ayuda con un bastón de tres patas. Ambos, convocados por DIARIO DE CUYO, acudieron al mismo lugar donde se largó la carrera. Los acompañaron los únicos triples ganadores de la Vuelta: Alberto Clemente Bravo y Laureano Rosas. La bicicleta de Laureano, triunfador de las ediciones de 2014, 2015 y 2016 y una malla líder del popular Chato, triunfador de las ediciones de 1989, 1990 y 1992, sirvieron para ilustrar las fotos.

En el historial dice 1982, pero se corrió entre el 1 y el 13 de diciembre del "81.

Los ciclistas fueron asombrados testigos mudos del diálogo entre estos dos hombres que con su relato dan por tierra con aquello de que a la carrera la fundaron más personas, que se sumaron su colaboración, pero que no tuvieron injerencia en su origen.

"Vicente tenía claro que la carrera debía salir de San Juan para hacerla más grande", contó Becerra. "El Colorado y el Negro sabían que era una propuesta atractiva para hacerla crecer", dijo Vega.

Bravo y Rosas recuerdan con una alegre nostalgia cada uno de sus triunfos. Ambos coincidieron que todos fueron difíciles. Rosas, el más joven, resaltó que la última tuvo un sabor especial: "Pude ganar la etapa al Colorado que se me había escapado el año anterior". Bravo contó que todas fueron lindas, pero que la primera fue la más dura porque no querían que la ganara. "Yo era peón, y luchaba para mantener al líder, nadie me dijo que no era para mí, por eso tuvo un sabor especial".

La primera edición de la Vuelta a San Juan fue la más larga de todas. Se superaron los 1.400 kilómetros, luego de ir hasta La Rioja, y después de cruzar todo San Juan, visitaron Calingasta.

Hace cuatro décadas, en la nublada y lluviosa tarde sanjuanina, se corrieron 138 kilómetros hasta Marayes, iniciando la rica historia de una carrera única. Hoy se cumplen 40 años, que la idea materializada en la mente de cuatro soñadores se hizo realidad, y con el correr de los años, especialmente en sus últimas cuatro ediciones, dentro del calendario UCI, se transformó en la mejor competencia ciclista del continente americano.

Simón y Escuela, los más ganadores de las 305 etapas



La lista de ciclistas que ganaron etapas dentro de las 38 ediciones de la Vuelta a San Juan, alcanza el número de 145. Fueron 305 los esfuerzos realizados por los distintos pelotones por distintas rutas y paisajes sanjuaninos, por donde pasó la carrera.

El suarense Edgardo Simon, ganador de las ediciones de 2001 y 2002, junto al barrealino Ricardo Escuela, quien fue segundo en 2014 y 2015, y tercero en 2016, comparten el privilegio de encabezar la tabla de quienes más etapas ganaron. Ambos lograron 12 victorias en parciales de los diferentes años en que la disputaron.

Los dos tuvieron que lidiar con rivales complicados. Simon en 2002 cuando doblegó a Oscar Villalobo; y Escuela sufrió en carne propia las tres ediciones ganadas por Laureano Rosas.

Justamente, el único ciclista en ganar la competencia en tres años consecutivos es quien los escolta en la tabla de más ganadores de etapas. Rosas, que consiguió sus tres triunfos con la camiseta del SEP-San Juan y correrá la próxima edición como capitán del flamante Gremios por el Deporte, acumula 11 triunfos, entre ellos las tres contrarreloj donde afirmó su dominio en la general.

Un trío de corredores alcanzó nueve triunfos parciales. Alberto Bravo, primer triple ganador de la competencia (1989, 91 y 92), el riojano Raúl del Rosario Ruarte, ganador de la edición de 1996, y el catamarqueño Darío Díaz, quien nunca pudo imponerse en la general, pero fue animador importante cada vez que la corrió.

El velocista colombiano Fernando Gaviria, es el único ciclista que ganó ocho etapas. El corredor que dominó los embalajes en la versión moderna de la prueba, porque integra el calendario internacional de la UCI (Unión Ciclista Internacional) consiguió sus primeras tres victorias en 2017 con el Deceuninck Quick Step, y las otras cinco defendiendo la camiseta del UAE Team Emirates.

Los bonaerenses Eduardo Walter Trillini, ganador de la primera edición de la competencia en 1981 y Juan Pablo Dotti, quien se impuso en las ediciones de 2010 y 2012, consiguieron seis triunfos, cada uno.

Seis ciclistas, entre ellos Oscar Villalobo y Maxi Richeze sumaron cinco etapas. Siete ganaron cuatro, doce lo hicieron en tres, 18 en dos y 93 ciclistas festejaron, al menos, una vez.