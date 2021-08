Son caras y voces conocidos para los sanjuaninos. Se trata de tres periodistas que actualmente transmiten por dos canales nacionales los Juegos Olímpicos "Tokio 2020" y así hacen llegar, por ejemplo, la actuación de los sanjuaninos del voley Bruno Lima, Federico Pereyra y Matías Sánchez, que buscan meterse en la final olímpica. Ellos son Gonzalo Bonadeo, José Montesano y Gustavo Kuffner, los dos primeros pilares de las transmisiones de TyC Sports y el tercero en el caso de la TV Pública. En la previa al gran choque del equipo de Méndez buscando asegurarse una medalla, se dieron su tiempo los especialistas para analizar este gran presente para DIARIO DE CUYO. En el balance que realizaron destacaron la base histórica de San Juan dentro del vóleibol, la inmensa actualidad de Lima, como también el apoyo estatal para con los deportes de alto rendimiento.

JOSÉ MONTESANO

"En vóley, San Juan es la cuna de oro"

El periodista de TyC Sports, que emociona con sus relatos, se refirió al semillero inagotable local.



Su voz e imagen son sinónimo de vóleibol. Su estilo para relatar los partidos, incluyendo ese plus tan único que le brinda con sus apodos, lo hicieron meterse en el corazón de muchos apasionados de esta disciplina. Se trata del periodista de TyC Sports José Montesano, quien transita unos nuevos Juegos Olímpicos con su cobertura profesional. Desde Tokio y en la previa al cruce por semifinales de Argentina ante Francia, se dio tiempo para charlar con DIARIO DE CUYO.

"Siempre digo que San Juan es la cuna de oro de este hermoso deporte que es el vóleibol. Con Hugo (Conte, su comentarista y exvoleibolista) siempre decimos lo que es San Juan para el vóley argentino. Y en este plantel que haya tres sanjuaninos no es casualidad. Es algo que marca la historia: en su momento fueron los Quiroga, los Wiernes, los Spajic, los Elgueta y ahora son estos tres pibes que además de grandes jugadores son ante todo buena gente. Son personas que tienen valores y encima cuentan con grandes cualidades para jugar", destacó el santiagueño quien emociona a todos, inclusive con sus lágrimas.

Montesano, quien tiene una historia de vida de superación con el cáncer de ganglios que contrajo en 2016 y que pudo superar tras una ardua batalla, se refirió de manera especial a Bruno Lima, el sanjuanino que es piedra fundamental en este presente en semis de la Albiceleste. "Es un chico muy humilde. Lo quiero mucho y le tengo un cariño especial porque lo conozco de hace muchos años. Sé la clase de pibe que es y eso para mí es muy importante", destacó y agregó sobre los otros comprovincianos del plantel: "A Matías (Sánchez) lo conozco también bastante y es otro gran chico. Federico (Pereyra) es algo más grande, de otra generación, pero tengo una buena relación. Los sanjuaninos están muy bien representados por ellos. San Juan es Obras, UPCN y ahora también UVT. Es buena parte del vóley argentino y por eso lógico que este plantel de 12 jugadores, tenga nada menos que 3 de esa provincia".

Respecto a la tarea de apoyo del gobierno local, el relator puntualizó que "es importante entender que San Juan con su política de Estado sobre el Deporte contribuye a que jugadores de esta categoría sean el espejo de los más chicos. Es una mirada que va más allá de apuntar a que sean solo grandes voleibolistas, sino también inculcar valores y aspectos importantes para la vida de todo ser humano. En ese sentido el trabajo del Gobierno sanjuanino, mediante la Secretaria de Deportes, es para destacar".

Volviendo a referirse a Lima, José lo nombra más que nada por su apodo cuando relata: "el Nene", pese a sus 25 años. Y él lo explica a ese "rótulo" lleno de cariño que le puso al opuesto: "Yo siento que sigue siendo un nene. Su forma de ser es así, como un nene. Y por eso le puse ese apodo hace un tiempo y no sé si algún día se lo vaya a cambiar porque su esencia es esa", graficó.

Ya metido en el enorme presente de esta albiceleste que se encuentra a un paso de asegurar una medalla en caso de superar a Francia hoy por una semifinal, destacó que "este equipo se bancó el peor grupo de todos en la fase inicial y después hizo un partido tremendo ante Italia en Cuartos. Creo que el equipo tiene una madurez mental y de juego muy grande".

Por último, Montesano valoró lo realizado por los conducidos por Marcelo Méndez, más allá del final de la película en "Tokio 2020". "Lo que consiguieron ya es monstruoso. Es la tercera vez en la historia que el voley argentino llega a una semifinal. Esperemos que puedan coronarlo de la mejor forma", cerró.

Montesano x 2

"Que San Juan tenga cinco de sus seis deportistas provenientes de alguna rama del vóleibol, como son Candelaria Herrera y Fernanda Pereyra, más los tres chicos del vóley, marcan lo bien que este deporte se trabaja en la provincia".

"Esta Selección seguramente no es la más dotada técnicamente ni físicamente de las cuatro semifinalistas, pero sí estoy seguro de que está en su punto más alto de rendimiento y eso en un Juego Olímpico es fundamental".

GONZALO BONADEO

El secreto, puertas adentro

“Se habló mucho que era el grupo de la muerte, que no había tantas chances de pasar, y ahora están a un partido de asegurar una medalla”, aclaró Bonadeo.

Con una trayectoria que incluye una docena de Juegos Olímpicos y siendo la máxima referencia en las transmisiones hiper extensas de TyC Sports, Gonzalo Bonadeo sabe de lo que habla cuando se refiere al vóleibol argentino y la influencia de los jugadores sanjuaninos.

"Siento que una vez más los deportistas nos demuestran que la clave de todo está en el interior del grupo de ellos. Que junto al cuerpo técnico y los colaboradores más cercanos son los únicos que realmente saben cómo están para afrontar un torneo de esta magnitud. Por ejemplo, con los chicos del vóley, se habló mucho que era el "grupo de la muerte", que no había tantas chances de pasar, y resulta que ahora están a un partido de asegurar una medalla. Y aunque no la logren en las dos chances que tienen, está claro que es una actuación soberbia y para destacar", dijo.

Consultado sobre la inclusión en el plantel de los tres jugadores sanjuaninos (Lima, Sánchez y Pereyra), Bonadeo deslizó que "no es para sorprenderse que esto ocurre. San Juan tiene una tradición muy grande en este deporte: podría nombrar varios jugadores que le dieron mucho a la selección y hoy es el turno de estos tres jugadores. San Juan cuenta con una base grande a nivel histórico y que hace, por ejemplo, de un posicionamiento fundamental de los clubes. Ahí arranca todo" y agregó "vos tenés que buscar que el chico que arranca y quiera ser el día de mañana como Lima, darle toda una estructura que en el gobierno de San Juan hoy se encargan de brindar. Entonces, el camino es más sencillo. Se lo allanás, porque no sirve de nada que el pibe quiera ser Lima si después no tiene cómo subir todos esos escalones. En ese sentido, la provincia le sacó una gran diferencia a muchos otros lugares del país y no tengo dudas que en el futuro eso se notará".

Puntualizando en el mano a mano ante Francia, el periodista manifestó que "es un partido aparte, distinto al de la fase de grupo donde ganó Argentina en un choque que fue durísimo. Francia viene de ganarle a Polonia y eso hay que respetarlo. Hay que ver muchos factores para pensar en un ganador. Igual, repito, Argentina ya logro una actuación extraordinaria"

GUSTAVO KUFFNER

"El fruto de un trabajo muy prolijo"

Frontal. "San Juan cuenta con un plan muy importante a nivel estructural en el deporte", dijo Gustavo Kuffner.



Con los años se convirtió en la voz de la TV Pública en grandes transmisiones deportivas referidas a argentinos por el mundo. Se trata del periodista Gustavo Kuffner, quien en un alto de su tarea por los JJOO, habló de los atletas sanjuaninos en "Tokio 2020". "San Juan cuenta con un plan muy importante a nivel estructural que hace que deportistas del más alto nivel como Lima, Sánchez y Pereyra, tengan su apoyo de base en ello. Son la buena consecuencia de haber apostado al deporte de base con una capacidad muy importante que se brinda desde el Gobierno y la Secretaría de Deportes. Son esos ejemplos que valen la pena observar para imitar por otros lugares del país. No tengo dudas que es el fruto de un trabajo muy prolijo y que seguirá brindando estos atletas que se destacan", subrayó el periodista de 42 años.

Respecto al presente de la selección de vóley en semis, aseveró que "es algo muy positivo para el deporte argentino. Es un equipo que ha demostrado una enorme capacidad de juego y también a nivel mental, ya que debió reponerse a los primeros resultados adversos, donde incluso llegó a dominar en el marcador, pero no pudo liquidarlo. Siento que se encuentran en un gran momento a nivel personal y de forma colectiva, por lo que uno se ilusiona con que puedan seguir avanzando en estos Juegos".