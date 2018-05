A horas del decisivo duelo ante Alianza Lima por Copa Libertadores en La Bombonera, Carlos Tevez brindó una entrevista y reveló que en el único equipo argentino en el que jugaría es Racing.

"Cuando estuve con Néstor me pidió que vaya a jugar a Racing. Racing me cae bien, no es un club que me caiga mal. Yo le dije: “si no jugase en Boca, el único club en donde lo haría es en Racing”. Pero por algo que a uno le gusta la cancha y el clima", contó Carlitos en una entrevista en Radio Mitre.

El encuentro con Kirchner se dio en 2005 cuando el Apache jugaba en Corinthians. Allí, el por entonces presidente de la Nación intentó convencerlo para que vaya a jugar al club de sus amores.