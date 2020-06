Marcelo Gallardo rompió el silencio el miércoles para dejar su visión acerca de la situación que vive el fútbol argentino en medio de la pandemia y ayer llegó la respuesta de la opinión de la Asociación del Fútbol Argentino, expresada por Nicolás Russo, uno de sus dirigentes importantes.

"Claramente Gallardo es un actor importante y está bien que opine. Lo peor que nos puede pasar es no escuchar ideas, pero no me gusta que haya cambiado su forma de pensar porque no pensó lo mismo cuando decidió con su plantel no presentarse a jugar (ante Atlético Tucumán en el inicio de la Copa Superliga), porque ahí también trabajaban 500 empleados en una fábrica.

En ese momento ellos creían tener que priorizar la salud pese a que las fábricas, supermercados y estaciones de servicio funcionaban. Ahora veo que la salud no tiene la misma prioridad", afirmó el presidente de Lanús en Superfutbol.

El ministro de Salud, Ginés González García, habló de los dichos de Gallardo criticando la decisión de no permitir los entrenamientos.

"No lo escuché, lo leí, pero yo lo entiendo, es un entrenador de fútbol, vive de esto y para esto, entiendo que esté nervioso y tenga ganas de volver. Creo que me dijo contradictorio, pero si mal no recuerdo fue River el que no quiso presentarse a jugar cuando empezó esto y nosotros creíamos que el campeonato iba a seguir dos o tres fechas más, ¿se acuerdan", afirmó el funcionario.