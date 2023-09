El conductor y humorista Migue Granados entrevistó este jueves a Lionel Messi en su programa de streaming, "Soñé que volaba", desde Miami. Acá, reviví lo mejor de la distendida nota que concedió el capitán de la Selección Argentina en la que habló de detalles de su vida que poco se conocían.

La entrevista de Lionel Messi con Migue Granados: sus mejores frases

Dónde tiene guardada Messi la medalla de campeón del mundo

"La tengo en Barcelona. Bien guardada. Mi museo y las cosas que conseguí están en Barcelona. Botines, pelotas, trofeos, medallas".

Messi y la posibilidad de jugar en Newell's

"Siempre estuvo la idea, y más después de ser campeón del mundo, de disfrutar del fútbol argentino, de jugar en Newell's que yo de chiquito iba a la cancha ahí, era mi sueño".

Qué va a hacer Messi después del fútbol

"La verdad que no sé. Me gusta todo lo que sea relacionado con fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar. Me gusta lo de director deportivo también. Pero bueno, no sé para dónde voy a arrancar".

Messi y la chance de jugar el Mundial de 2026

"No sé si llego al próximo Mundial. No lo pienso todavía porque está lejos. Sí que pienso en la Copa América y es mi objetivo llegar, que justamente se juega acá en Estados Unidos" el año que viene. "Después se verá, depende de cómo me encuentre. Pasaron los años, hay que ver cómo me voy sintiendo. Iré viendo. Faltan tres años todavía".

Por qué Messi no pone muchos likes ni comentarios en Instagram

"Boludeo bastante con el celu. Pero no regalo likes ni comentarios. Ponés una boludez y sale en todos lados. Hay cosas que prefiero evitar hacer por lo que viene después. Pero en mi día a día con mi familia y amigos no me privo de nada".

Por otro lado, reveló que es "bastante cortante" para chatear por WhatsApp. Tiene permitido que la otra persona vea su última vez y prefiere mandar un mensaje antes que un audio.

Qué dijo Messi sobre tener más hijos

Ya tiene tres: Thiago (10 años), Mateo (8) y Ciro (5). Migue le preguntó si cerraron la fábrica con Antonela, a lo que Leo respondió: "No sé. Me gustaría tener otro bebé, pero no estamos en la búsqueda. Me gustaría la nena", reveló.

Messi y su rol si se rompe algo en la casa

Si se corta la luz a la madrugada, "el disyuntor se levanta y chau", tiró Leo entre risas. ¿Sabe manejar un taladro? Rotundo "no". Si se rompe la mochila del inodoro, aseguró que sabe arreglarla.

¿Es Messi un buen padre?

"Que sé yo, creo que sí, creo que estoy, que intento inculcar a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito, seguir la línea que me dieron a mí. Yo soy como soy por lo que aprendí de chico, por el club donde crecí".

"A Thiago le cuesta más hablar, con Anto tiene mucha más confianza para contarle las cosas. Ella es muy buena madre, la admiro, pasa las 24 horas con ellos. Después a Mateo lo tenés que parar, te cuenta todo. Ciro es más reservado también, cuenta pero no de él, habla de los demás".

Por qué Messi tiene la pierna izquierda toda tatuada de negro

"Porque no me gustaba lo que tenía. Me lo había hecho en un momento en el que me lo hice por hacer en realidad, me quería tatuar algo. Y después la transformé un poco, me fui haciendo todo relacionado con el fútbol. Es más, me tendría que dar otra pasada, pero a esta altura no tengo ganas".

¿Messi hubiese preferido no pasar por PSG?

"Y... se dio así. La verdad que no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Siempre digo que, si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo, y si tenía que ser así...".

"Pero bueno, es entendible. Estaba en el lugar al que le ganamos la final y culpa nuestra no habían sido campeones del mundo. Fui el único jugador de Argentina que no tuvo reconocimiento en su club".

Un día normal de Messi en Miami

"Nos levantamos a las 7 con los nenes, los llevamos a la escuela. Todas las noches me pongo yo el despertador con el celu. Desayunamos, los llevamos al cole y ahí me voy al entrenamiento. Entrenamos temprano por el calor", contó Leo. Luego, dijo que les hace tostadas y chocolatada a sus tres hijos. Manteca y azúcar piden.

La puntualidad en el club es muy importante: "Hay multas. Pero no pasa por eso, sino por el hecho. Quedás mal con el grupo". Después de entrenar, llega a su casa a las 13. "Comemos, con Antonela o solo, y vamos a dormir la siesta, vemos algo en la tele, series, películas. A las 15 vamos a buscar a los nenes al cole y después al entrenamiento de ellos, que empezaron en el club".