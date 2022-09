Boca jugó como siempre y sin sobrarle nada le ganó anoche a un irregular Colón, que por momentos manejó el partido jugado en Santa Fe por la 17ma. fecha de la Liga Profesional, por 2 a 1, para subirse al cuarto peldaño de las posiciones en la previa del superclásico del domingo ante River, en la Bombonera.

La noche se perfiló entonces afortunada para Boca desde el arranque del partido, ya que a los 10 minutos apareció el retornado Norberto Briasco, reemplazante del operado Sebastián Villa, que volvió a jugar después después de diez meses y se anotó en el marcador con un derechazo cruzado.

Que a Boca no le haya sobrado nada no es un dato extraño, ya que su juego sigue siendo tan híbrido como siempre, y de hecho quedó más expuesto en el primer tiempo cuando Colón fue superior con la eficiencia de potrero del "Pulga" Luis Rodríguez. Justamente, el delantero y capitán del Sabalero puso el empate de penal con un remate seco y al medio del arco, haciendo estéril la volada del especialista, Agustín Rossi, quien eligió el palo derecho.

Ya en el segundo tiempo llegó al triunfo con otra conquista de Luca Langoni. en el instante previo a su salida de la cancha tras pedir el cambio. El pibe Langoni, héroe de la victoria anterior sobre Atlético Tucumán con sus dos anotaciones para la victoria que dio vuelta el resultado para que Boca se impusiera por 2 a 1, aprovechó un rebote para decidir el resultado del encuentro.

Después Ramón Ábila, al que Rossi le cometió el penal, tuvo alguna oportunidad como para igualar y lo mismo Facundo Farías, pero como quedó dicho, la noche estaba para Boca desde el arranque y así terminó.

Ahora se viene el superclásico y será otra historia, como siempre, dentro de la historia propia de este campeonato.

Mientras que para Colón habrá el sábado próximo otro "aburrido día en la oficina" cuando deba cumplir su compromiso de la 18va. fecha visitando a Banfield.

La 17º fecha tendrá su cierre hoy. Atlético Tucumán recibirá a Banfield (21.30) tratando de recuperar la punta. Además: Godoy Cruz-Arsenal (19) y Defensa y Justicia-San Lorenzo (19). Ayer: Platense 0 Estudiantes 0 y Patronato 0 Unión 0.

El equipo ante todo



El delantero de Boca, Luca Langoni, autor del gol de la victoria ante Colón dijo que estaba contento por "el equipo" más que por su actuación individual.

"Estoy feliz por el equipo. Por suerte hice el gol de la victoria. Sabíamos que era un partido complicado pero gracias al esfuerzo de todos se lograron los tres puntos", explicó Langoni en declaraciones a ESPN al término del encuentro.

"También mi felicidad pasa por mi gol, que me hace crecer en lo personal. Pero repito también por la victoria en una cancha difícil", remarcó.

Ayer en Santa Fe el juvenil delantero de 19 años repitió anotando el segundo y decisivo tanto ante Colón. El primero fue del reaparecido después de 10 meses, Norberto Briasco. Justamente el exHuracán se mostró conforme: "La pase muy mal por la lesión pero gracias a los médicos y a los kinesiólogos puedo jugar. Pero tampoco me quiero olvidar de mi familia que me bancó en las noches de llanto y dolor por esta situación", confió.

BRIASCO ANOTÓ

Un regreso ideal con gol incluído

Norberto Briasco había jugado hasta ayer por última vez con la camiseta azul y oro el 25 de noviembre del año pasado. Fue en el clásico frente a Independiente, que terminó festejando el 1-0 como local. Desde aquella noche de Avellaneda, en la que no pudo vulnerar el arco de Sebastián Sosa, el delantero nacionalizado armenio no volvió a tener protagonismo. Cerró el 2021 con apenas un gol en 20 presentaciones. Sin embargo, las dolencias en su tobillo derecho lo tuvieron a maltraer en la pretemporada y debió pasar por el quirófano para someterse a una artroscopia. La recuperación le demandó un par de meses y en julio volvió a estar al 100% físicamente, pero el Negro no lo tuvo en cuenta en el plantel profesional y lo mandó a sumar confianza a la Reserva. Ayer le dio la chance y cumplió con un gol.