Fue una gran jornada para el canotaje argentino en los Juegos Olímpicos de Tokio. Después de la hazaña de Rubén Rezola, quien se clasificó a las semifinales en K1 200 metros, la bonaerense Brenda Rojas también se consolidó como otra esperanza albiceleste al adquirir su boleto hacia las semifinales de K1 500 metros femenino, al terminar tercera en su serie de repechaje (cuartos de final).

La ganadora de la Serie 3 del repechaje en el Canal Sea Forest de la capital japonesa fue la rusa Svetlana Chernigovskaya, mientras que la belga Lize Broeckx concluyó en el segundo lugar y la joven de San Pedro arañó la tercera plaza en una pelea palmo a palmo frente a la inglesa Emily Lewis.

La sampedrina debió competir en el repechaje tras terminar cuarta en la manga eliminatoria con un tiempo de 1.54.541, detrás de la eslovena Anja Osterman (1.49.402), la polaca Justyna Iskrzycka (1.49.893) y la bielorrusa Volha Khudzenka (1.50.732), las tres palistas que consiguieron el pase directo a las semifinales.

Rojas fue medalla de plata en K2 500 metros en los Juegos Panamericanos de Lima junto con María Garro; y bronce en los K4 tanto en la cita internacional de Perú como en los de Toronto 2015, cuando formó el equipo junto a Garro, Micaela Maeslin y Sabrina Ameghino.

Ella es una gloria en San Pedro. Tal es así que tiene un mural en la tierra de sus orígenes y en su última presentación demostró por qué es un orgullo para la delegación albiceleste. Si bien tendrá una tarea compleja, el miércoles a las 21:50 afrontará el sueño de competir contra las mejores de su disciplina en el canal Sea Forest.

Su emoción al término de la competencia se reflejaron con las lágrimas que no pudo contener. “Dejé todo, hasta lo último que tenía. Estoy muy emocionada y no puedo hablar”, dijo con angustia y agregó: “Traté de no mirar al costado, porque no tenía fuerzas para más. Pensaba que estaba cuarta. Por suerte pude cumplir el objetivo, que era llegar a las semifinales”.

Además, bromeó por el video que protagonizó en el que bailó cumbia junto al resto de la delegación. “Hasta el Bailando no paro”, deslizó con una sonrisa picara destinada a Marcelo Tinelli.

“Estoy feliz y me siento realizada en estos Juegos Olímpicos. Ahora no me importan los resultados que vengan. Ya cumplí”, agregó Rojas. “Esto te llena para seguir para adelante. Ahora quiero más, aunque entiendo que voy a competir contra gente que es muy grosa. Ojalá el día de mañana pueda ser una de ellas”, completó.

Más temprano, Rubén Rezola evitó tener que pasar por las series de cuartos de final y volverá a competir recién el miércoles por el pase a la final, carrera en la que se pondrán en juego las medallas. Las semifinales serán a las 21.30 y 21.37; la Final B a las 23.35 y la competencia por las medallas (final A), a las 23.42.

Los otros ocho competidores en pasar directo a las semis (los dos primeros de cada una de las cinco series con los que arrancó la disciplina), fueron el sueco Petter Menning, los españoles Saúl Craviotto y Carlos Arévalo, los húngaros Kolos Csizmadia y Sandor Totka, el letón Robert Akmens, el italiano Manfredi Rizza y el francés Maxime Beamont. Además, Csizmadia, ganador de la manga 2 con 34.442, batió el récord olímpico que había marcado en la serie previa Menning, 34.698.