Cuando uno se refiere a, los hermanos Persia, lo hace apuntando a Ariel y Fabricio, quienes conducen sendas máquinas que preparan en el "SDE San Juan", equipo que junto a su padre, Fernando, quien les transmitió la pasión por los fierros, han conformado para afrontar la aventura que significa hoy por hoy participar de una categoría del automovilismo nacional. Porque no solo se trata de poner el auto en la pista y acelerar, eso es lo que se ve. Lo que no se conoce son los malabares que deben realizar para llegar hasta cada carrera.

"Estamos bien, el balance del año pasado fue positivo, nos faltó, tal vez, ganar alguna carrera más, pero lo positivo es que los autos no se rompieron, y salvo las ocasiones en que debimos abandonar por algún toque, terminamos todas las competencias", comentó Ariel, que corre en la categoría Top Race Series, con un Mercedes Benz.

Fabricio debió atender asuntos personales y no pudo compartir la foto con todos los integrantes del equipo, quienes completaron todo lo atinente al armado de las tres unidades: las otras son el Chevrolet Cruze con el que el menor de los hermanos Persia participa del campeonato del Top Race y el Mercedes Benz, que conducirá el joven Juan Cruz Roca.

Aparte del nombre, se vuelve al Top Race -se sacó el V6- que acompañó en las temporadas anteriores a la categoría de mayor potencia, se modificará en los autos la trompa. "Nosotros correremos en las primeras competencias con la trompa que veníamos usando el año pasado, pero desde la tercera competencia deberemos tener la nueva que es más cuadrada e incluye los faros originales (NR: En los autos anteriores, como ocurrirá en el Series y el Junior, las luminarias que se observan son ploteos) por lo que no sabemos con que nos encontraremos", confió Ariel, haciendo referencia a que no saben si rendirán mejor los autos que cuenten con el cambio, o si las máquinas que marcarán diferencia serán aquellas, como la de Fabricio, que competirán sin modificarla".

El viaje del equipo se realizó con la debida antelación, con la idea de aprovechar las pruebas libres de mañana jueves, las que permitirán tener una idea cierta del rendimiento de las máquinas.

"Tenemos mucha confianza en que empezaremos bien. Como nos trajimos los autos para San Juan a mediados del año pasado, hubo detalles que descubrimos y no tuvimos el tiempo suficiente para arreglarlos, y creemos que los hemos solucionado", explicó Ariel. Quien consultado luego sobre como influye la situación financiera del país, comentó. "Los costos de insumos, con respecto al año pasado aumentaron un 60 por ciento, a ello hay que agregar el tema neumáticos, el año pasado utilizábamos la marca japonesa Dunlop y la marca tuvo que cambiar a Pirelli porque no se conseguían. Las primeras tres fechas ganamos, hicimos podio y cuando se produjo el cambio lo sentimos porque teníamos los autos en Santiago del Estero y no podíamos probar, tuvimos que fabricar una máquina para medir la constante elástica de la goma y se complicó todo, por eso, y otras cosas, decidimos trasladarnos con todo el equipo para San Juan", culmino.

Sin cambios

71 Es el número que Fabricio mantendrá en su auto del Top Race. Ariel seguirá con el 111.

Algunos números que tiene el Top Race

** El campeonato tendrá doce carreras. El domingo en Buenos Aires, la del 20 de marzo en Río Cuarto. Y luego habrá una fecha en abril, mayo, junio, agosto, setiembre y octubre. Y dos fechas en julio y en noviembre.

** El Top Race, donde correrá Fabricio con un Cruze tendrá 22 autos en la carrera inaugural del domingo en el Circuito 8 del autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la ciudad de Buenos Aires. El piloto sanjuanino fue cuarto el año pasado con una victoria y tres podios.

** El Top Race Series, donde participará Ariel, presentará 25 autos en la primera fecha. El piloto sanjuanino intentará mejorar su quinto puesto en la clasificación del año pasado, cuando ganó en Concepción del Uruguay, fue segundo en San Juan y obtuvo dos cuartos puestos.

Roca mete segunda

El joven de 17 años, Juan Cruz Roca, continuará en el Top Race Junior, categoría menor del Top Race. Con cuatro carreras disputadas el año pasado, en el 2022 hará más experiencia y conocerá más circuitos dentro del calendario. Ya tiene un podio, logró el tercer puesto en el Circuito San Juan Villicum el año pasado. Su número será otra vez el 246.

"Contento de poder estar otra vez en el Junior, este año las expectativas son altas porque queremos pelear el campeonato, tenemos muy buen auto para poder hacerlo. Tendremos que conocer circuitos y adaptarnos lo más rápido posible", indicó Juan Cruz, que también correrá en la Fórmula 3 Metropolitana, a la página de prensa de la Secretaría de Deportes.