La denuncia por parte de unos socios de Sportivo Peñarol que comenzó siendo por presunta malversación de fondos pero que luego giró y ahora tomó la figura de defraudación en el manejo de bienes, destapó un una verdadera tormenta en el club chimbero. Este jueves, Claudia Salica, la fiscal que lleva la investigación, reveló detalles de la causa en el programa "Demasiada Información" en Radio Sarmiento.

Salica, fiscal del Segundo Juzgado de Instrucción, dijo que después de tomar las declaraciones informativas llevadas a cabo durante la semana, se desprendieron detalles que le llamaron la atención. El resonante caso tras conocerse un faltante de dinero que ingresaron a la cuenta bancaria del club, que al parecer alguien ocupó pero que no se rindieron en las cuentas. Sobre eso Salica afirmó: "Peñarol recibe un subsidio por parte de la Secretaría de Deportes de 35 millones de pesos anuales en cuatro cuotas bimestrales, Con eso se iba a afrtontar el Federal "A". Lo que pasó es que quienes estaban habilitados para el retiro del dinero no han participado en tales actos, por eso empieza la denuncia.Cuevas es la persona denunciada, a quien se le adjudica la disposición del dinero sin contar con el consentimiento de los demás", explicó la fiscal refiriéndose a Javier Guillén y Miguel Riveros, secretario y tesorero, respectivamente.

"De esos 35 millones que debe recibir el club al año, lo que hay es una primera cuota que se da en marzo-abril y fue lo que se comenzó a cuestionar", expresó refiriéndose a los 8 millones 750 mil pesos. ¿Dónde fueron destinados esos millones? Salica expresó que hay personas ajenas a la institución: "Son personas que no están vinculadas con la institución, hay jugadores y personas circunstanciales que según Cuevas le prestaban dinero para que él pudiera afrontar el torneo, estamos tratando de determinar qué rol cumplía cada uno. No había facturas ni comprobantes, nada. Era en efectivo que Cuevas lo manejaba a través de los canales electrónicos como homebanking", manifestó.

Que Cuevas haya utilizado el dinero para cuestiones ajenas a lo deportivo es lo que se tratará de determinar. "El hecho de haber utilizado un dinero para lo que no se corresponde provoca la defraudación", explicó.

Salica manifestó que se estudia también otros subsidios recibidos por parte de la AFA en concepto de televisación. "Algunos hablan de 14 millones y otros de 1,2 millones", afirmó.

También aclaró que de ese monto de casi 9 millones de pesos, solo se investiga el uso de un monto. Es que debido a las declaraciones constan que parte del dinero sí fue destinado a distintos proveedores como alojamiento o árbitros. "Hay gastos que no están justificados en carácter de qué se lo prestaban. Hay un ida y vuelta de dinero, que entra y sale pero que no tiene una constancia del fin al cual fue destinado. Cualquier club que recibe un subsidio debe rendir cuentas para demostrar en qué lo gastó. Hoy el ojo está puesto en el manejo de este dinero", expresó.

Lo cierto es que el principal apuntado, Oscar Cuevas, manifestó en su declaración que los movimientos se deben a dinero que él mismo pedía para cubrir gastos del club, y que luego, con el depósito del subsidio, lo devolvía. "Cuevas dice que pedía dinero porque no tenía como hacerle frente a gastos de la institución, si lo hubiese demostrado de manera prolija no estaríamos llevando a cabo esta investigación porque acá llama la atención que lo devolvia a personas que no tienen nada que ver con proveedores ni prestadores de servicios".

Salica dijo que el club pidió a la Justicia el desbloqueo de la cuenta porque tienen que afrontar lo que resta del torneo, ya sea en sueldos del plantel, viajes y hotelería. Incluso desde el club se excusaron que de no presentarse a jugar el Federal recaería en una sanción por parte de la AFA, la fiscal expresó que de ser así, procederán a solucionar ese tema. "Vamos a analizar lo que informa la AFA porque no queremos perjudicar al club, si es así lo de la sanción, se estudiará como se puede destrabar para que el club pueda seguir su camino en lo deportivo", manifestó.