Marcelo Delgado publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a Juan Román Riquelmeen la que incluyó un mensaje que puede alterar el panorama electoral en Boca. “Con el presidente”, escribió el Chelo en su posteo.



Si bien todavía no se conoció la postura del ídolo xeneize de cara a los comicios de diciembre, siempre se barajó la chance de que lance su propia candidatura. De todas formas, no parece una alternativa demasiado viable dado el poco tiempo que resta para las elecciones.



El mandato de Daniel Angelici finaliza en diciembre y, tras ocho años de gestión, no podrá volver a presentarse. El candidato del oficialismo será Christian Gribaudo, mientras que hasta el momento los aspirantes por la oposición son Jorge Amor Ameal y José Beraldi.