El chico que ingresó el sábado a la cancha en el partido entre Mallorca y Barcelona, que fue uno de los que formó parte del reinicio de la Liga de España, para sacarse una foto con Lionel Messi explicó que lo había planificado hace mucho tiempo.

"Lo tenía planeado desde hace un montón, desde que sabía que se iba a jugar, antes del coronavirus", contó a la prensa y afirmó que lo hizo "porque quiero una foto con Messi, es mi ídolo".

Después de relatar cómo hizo para meterse en el estadio y en el campo de juego, el chico contó que el rosarino "me rechazó la foto por el virus, supongo, al menos me ha visto". "Me han puesto un acta y a lo mejor llega la multa", decía el intruso, a quien le darán sanciones penales.

Cerca

El Real Madrid, que jugó en el estadio Alfredo Di Stéfano (está remodelando el Santiago Bernabeu), superó 3-1 al Eibar y así quedó nuevamente a dos puntos del líder, Barcelona. Mientras que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone igualó 1-1 con Osasuna.