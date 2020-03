Durante una charla con el instagrammer Juani Martínez, el entrenador de la Selección Argentina de básquetbol, Sergio Hernández, reveló que tuvo un pensamiento erróneo previo a la pandemia y se mostró arrepentido.

En medio de la cuarentena general por el coronavirus, lamentablemente muchos argentinos inconscientes viajaron a la Costa Atlántica considerando el aislamiento como vacaciones.

Al respecto, Oveja admitió: "Días atrás era un poquito menos consciente que ahora.

Por eso no juzgo a los que hace seis días atrás hicieron cola para entrar a un balneario porque tenían su casa ahí, porque también se me vino a la cabeza al principio: "¿y si me alquilo una casa en la playa y me voy a vivir la cuarentena ahí?".

Y hoy digo: "¡Qué animal que fui!"".

Además, añadió: "Hoy comprendo que el único lugar que es salud es tu casa. Si tenemos que comer fideos y arroz durante un mes, comeremos eso, no pasa nada".

Con respecto al deporte y la suspensión de todas las actividades, cerró argumentando que la pelota "puede esperar. Acá lo más importante es la salud de las personas que la están pasando mal y muriendo por esta pandemia. Más que nunca el tema deportivo es relativo y totalmente secundario".



