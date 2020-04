La Argentina, al igual que la mayoría de los países del mundo, atraviesa una situación delicada debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en medio de esta crisis, sigue habiendo lugar para las noticias falsas y las malas intenciones y el que sufrió una fake news fue el exentrenador de San Martín, Néstor Gorosito. Es que el propio Pipo se encargó de difundir y negar un tuit que afirmaba que había dado positivo en un test de Covid-19.

"Algún cobarde que me puede cruzar todos los días en mi barrio y no se anima, publicó esto, no pensando que uno tiene hijos, familiares, amigos, es un Twitter falso el que lo publicó", compartió el DT en sus redes sociales.

Efectivamente, la denuncia de Gorosito es verídica, ya que no solo el usuario que se hizo pasar por la página oficial del Club Atlético Tigre, última institución en la que trabajó Pipo, sino que luego de brindar falsa información acerca del entrenador eliminó la cuenta.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el ex DT de San Lorenzo, River y Lanús, de 55 años, es víctima de las invenciones que surgen en las redes sociales.

Hace unos días, se le atribuyó una identidad ficticia y se lo catalogó como el inventor de una cura para la problemática que golpea al planeta.

"Él es José Antonio Valdés, el infectólogo cubano creador del Interferón, hoy clave en la lucha contra el Covid-19. Cuba le demuestra al mundo que no hay bloqueo que pueda frenar el desarrollo científico de un pueblo soberano. DIFUNDIR", fue el tuit que se convirtió en tendencia el cual mostraba una foto de Pipo, adjudicándole la identidad de un médico cubano que murió en 1923 y se desempeñó en el área de neurocirugía.

Por ahora sin club y en cuarentena como todos, Pipo debió salir a desmentir una noticia como mínimo muy complicada.

Futuro en suspenso



Pipo, ya a sus 55 años, por ahora se encuentra sin club dirigiendo. Su último paso resultó muy importante en Tigre, club del que es hincha y del que se alejó hace apenas algunas semanas mientras que se complicaba su situación buscando el ascenso a la Primera División. Igualmente, con el Matador, Pipo obtuvo la primera edición de la Copa de la Superliga venciendo en la final nada menos que al Boca de Gustavo Alfaro. Con este título puso por primera vez en su historia a Tigre disputando la Copa Libertadores.

Tras su salida del club de Victoria, sonó para llegar a San Lorenzo aunque se descartó con el arribo de Mariano Soso.