Buen marco. En la Esquina Colorada, la respuesta del público fue más que prometedora comparándola con otros torneos.



La expectativa que se había creado en el ambiente deportivo y específicamente futbolístico de San Juan era grande. Las chicas había copado la escena en la previa y tras la presentación formal de la semana pasada, ayer era momento de la verdad. De jugar, de ganar, perder o empatar. De sentir el rigor de la marca, de acelerar el pulso cuando comenzara a rodar la pelota. Y claro, así como las chicas respondieron en la cancha, afuera la gente le brindó su respaldo. La familia volvió y ese es el mejor síntoma de que este es el camino.



En la Esquina Colorada la doble propuesta de dos partidos en la fecha inaugural alcanzó para que la gente le diera la derecha con la presencia, mostrando un marco más que aceptable para un estreno de un certamen en el que todo es nuevo. Hubo aliento, mucho respeto y si bien Del Bono terminó goleado, no se escucharon insultos como en el fútbol masculino. Todo fue camaradería. Incluso con la dupla arbitral de Roxana Paz y Ricardo Gómez, quienes no tuvieron complicaciones para dirigir en los dos partidos jugados en la Esquina Colorada. Un buen comienzo para el fútbol femenino desde ese punto. Sabiendo que queda mucho por hacer y aprender pero que la gente ya decidió respaldarlo y eso no es poca cosa para lo que se viene en el futuro inmediato.