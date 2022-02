Es el partido de su vida. Sí. Con 116 años de una rica cosecha en el fútbol sanjuanino y varias participaciones en los viejos torneos Regionales y Nacionales, Atlético Alianza se juega hoy mucho más que una cita con su historia. A las 18, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, se medirá ante Atlético Paraná para definir en 90 minutos, el ascenso al Torneo Federal "A".

Sí. Para Alianza será la gran chance de llegar a la tercera división del fútbol argentino a través de un ascenso. Es que si bien ya participó antes en la categoría, siempre que lo hizo fue a través de clasificaciones o invitaciones y desde la nueva reestructuracion del fútbol nunca lo logró a través de un ascenso. Ese objetivo es el que se propusieron en Santa Lucía hace años pensando en el retorno a una categoría en la que el Lechuzo no juega hace 19 años. Había llegado en la década del 90 y logró mantenerse por varios años hasta que en el 2003 perdió la categoría ante Unión de Sunchales. Por eso la enorme ilusión que inunda corazones en Santa Lucía. Por eso la apuesta dirigencial a un proyecto a largo plazo de la mano de Luis Pallaroni que comenzó hace 5 años, que logró afianzar en el fútbol doméstico ganando torneos locales pero que en el Regional, este duro torneo que es hoy el único camino para llegar al Federal A, le truncó el sueño el año pasado. Alianza llegó a semifinales pero quedó eliminado ante Fadep de Mendoza. Aunque a pesar de la caída y el dolor, Pallaroni no dio brazo a torcer y fue por la revancha en este torneo. Pasó la fase clasificatoria, eliminó a EFI de San Luis y también al experimentado Gutiérrez mendocino hasta llegar a la final ante el "Decano" entrerriano. No le será fácil a Alianza porque Atlético Paraná si bien se armó sobre la hora para este torneo, hizo las cosas bien y busca retornar a la categoría que dejó en el 2019. Tiene un fuerte respaldo económico y esas ambiciones juegan un rol aparte en estas instancias.

Alianza llegó a Río Cuarto en medio de una intensa lluvia en la mañana de ayer y por la tarde entrenó en el predio de Estudiantes afinando detalles para el duelo trascendental de hoy. Esperará por la evolución de dos de sus jugadores clave: Francisco Salinas y Ariel Sánchez. El "Pipi" fue fundamental para revertir el marcador ante Gutiérrez, ingresó desde el segundo tiempo por un esguince que lo tuvo a mal traer y si bien esta semana trabajó diferenciado pensando en llegar en óptimas condiciones, Pallaroni definirá hoy si le da la titularidad o en su lugar optará por Enzo Guzmán. El "Bichin", en tanto, también se recupera de un golpe pero no quiere perderse la final ante un rival que ya lo despojó de un ascenso cuando jugaba en Unión. De no llegar el chimbero será Enzo Díaz quien lo reemplace. Mientras que ante la baja de Franco Lepe por expulsión, será Blas Díaz quien ocupe su puesto. Lo demás no se toca.

Si hay empate en los 90" reglamentarios, el ascenso se definirá directamente con la definición por penales.

En Atlético Paraná hay una baja por demás sensible. Perderá a Ekkert, jugador emblema quien se pierde la final por un desgarro y en su lugar ingresará Mansilla. Lo demás Hugo Fontana lo tiene definido y salvo lesión de su capitán, el resto serán los mismos que vienen de eliminar a San Jorge de Santa Fe. Tendrá a Kevin Retamar, su pieza desequilibrante, desde arranque.

Será la Superfinal de los "Decanos". Por su historia y porque quiere volver al plano nacional, el "Decano" de Cuyo quiere que sea "su" tarde. San Juan lo anhela y Sportivo y Peñarol lo esperan. Todo el pueblo lechuzo espera hoy abrazarse con la gloria. Que así sea...

El polémico árbitro Monsón

El partido en el Estadio Candini de Estudiantes de Río Cuarto se disputará con arbitraje de Gastón Monsón Brizuela (foto).

El juez oriundo de Río Tercero es cuestionado por sus actuaciones en encuentros decisivos en los últimos años.

Achirense de Entre Ríos - Ben Hur de Rafaela, Sarmiento de Chaco-Maipú de Mendoza y Peñarol con San Martín de Mendoza son algunos de los encuentros que lo pusieron en el ojo de la tormenta debido a ciertas decisiones que resultaron bastante cuestionables.

Habrá que esperar la actuación del juez, quien estará secundado por Matías Balmaceda y María Bevilacqua, en una jornada que busca Alianza entre en su historia más dorada.

Sin hinchas, la gran definición

Apenas Alianza obtuvo el pasaje a la final hace una semana ante Gutiérrez, los hinchas sanjuaninos comenzaron a pergeñar la manera de llegar hasta Río Cuarto para ver el choque por el ascenso.

Es que la idea era que este encuentro, igual que los otros tres que también definirán un ascenso al Federal A, se llevara adelante con público de ambas parcialidades.

Pero la situación cambió drásticamente el martes cuando el Consejo Federal de la AFA informó que no habría simpatizantes en las tribunas por un tema de seguridad. Más que nada apuntando a no tener que custodiar a ambas parcialidades en la llegada a la ciudad, en este caso, de Río Cuarto.

De esta forma, solo serán 100 personas las que podrán ser parte del duelo trascendental. Una medida que sin dudas le quitará el folclore y colorido que ameritan estos encuentros.

Por otro lado, se podría decir que Río Cuarto es tierra amiga para los Lechuzos. En este caso, particularmente Estudiantes, en el estadio donde se jugará la final en la tarde de hoy. Es que hace más de 40 años que ambas instituciones forjaron una amistad que perdura con los años.

Mientras que, al mismo horario que Alianza-Paraná, se disputarán estas tres finales buscando subir de categoría: Juventud Antoniana-Guaraní Antonio Franco (Nahuel Viñas, el árbitro), Deportivo Argentino-Rivadavia de Lincoln (Enzo Silvestre) y Jorge Newbery-Liniers de Bahía Blanca (Pablo Núñez).