Todo mal. Los jugadores de la Selección argentina se retiran de la Bombonera luego de consumado el empate en blanco ante Perú. Messi es la imagen del desconsuelo. Se agarra la cabeza. Los otros, con la mirada perdida. El martes se conocerá el destino de este grupo.

Por Gerardo Alaniz - Enviado especial



Carlos Salvador Bilardo, el último técnico que bañó de gloria a la Selección argentina de fútbol con un título mundial, tiene varias frases que ya pasaron a la posteridad. Una de las más significativas y que marcan ‘el decálogo no escrito’ de los principios del Narigón en el fútbol es la que pronunció cuando aún era futbolista de Estudiantes: “La gloria o Devoto”, disparó un día dejando en claro previo a un encuentro que era la coronación con el Pincha o ir a parar a una de las cárceles que existen en Buenos Aires. Argentina el martes estará ante esta disyuntiva: desde las 20.30 se jugará ante Ecuador en la altura de Quito, donde alguna vez Daniel Passarella dijo que ‘la pelota no dobla’, su destino. Pondrá en juego quedarse afuera de un Mundial como ocurrió por última vez hace más de 48 años cuando la selección que conducía Adolfo Perdernera se quedó al margen de ‘México 1970’. La historia viene torcida desde que comenzaron estas Eliminatorias pero anoche estaba la esperanza que con jugar en la siempre mítica Bombonera la historia podía modificarse. Nada de eso: el 0-0 ante Perú marcó que por el momento la Argentina está afuera de todo a falta de 90’ en el camino hacia ‘Rusia 2018’ donde ya pasaron tres entrenadores (Martino, Bauza y ahora Sampaoli), cambios drásticos en la cúpula de la AFA (desde el interinato de Segura, pasando por el Comité Normalizador hasta el mandato del sanjuanino Claudio Tapia) y una cifra que supera los 50 futbolistas que tuvieron al menos un minuto en estos 17 partidos que parecen una auténtica pesadilla.



A esta altura, con apenas tres puntos de los últimos doce en juego, el panorama alarmante está más relacionado con un tema mental. Existen diversos puntos de similitud con lo que vivió River en el 2011 y el descenso a la B Nacional que nadie creía que iba a ocurrir hasta que un día pasó luego de la Promoción ante Belgrano. Con la Albiceleste de Messi sucede algo idéntico. Cuesta pensar que uno de los tres mejores jugadores de la historia se quede afuera del próximo Mundial, pero esa chance está a un paso. Argentina está bloqueada y no encuentra las soluciones a nivel individual ni colectivo. Por eso se piensa como algo ‘a favor’ cambiar de estadio, algo que ni se tendría en cuenta de manera seria.



Los goles son una quimera para esta Argentina. Repleta de delanteros que baten récords en Europa, con la celeste y blanca se desvirtúan. Encima, a eso hay que sumarle los golpes del destino (en parte por la falta de profesionalismo) como el accidente del Kun Agüero en Ámsterdam al viajar en un taxi tras ir a observar un recital de Maluma. ‘La mano viene torcida’, dirán los supersticiosos.



Ahora sí que el margen de error es nulo para la última parte de esta historia. O quizá no sea la última porque haya que ir a definir el boleto en un mano a mano ante Nueva Zelanda. No faltan los que dicen que para un auténtica refundación de nuestro fútbol hay que mirar el mundial por TV, como si eso garantizara hacer un diagnóstico preciso de los groseros errores que se cometieron en los últimos años. Ya no está el todo poderoso Julio Grondona para mover sus fichas en la FIFA y evitar que Argentina pase un auténtico papelón. Sólo queda un partido y hay dos opciones: la gloria o Devoto...

El dato

Sólo una ausencia. La Selección argentina sólo faltó una vez a un Campeonato Mundial por el sistema de las Eliminatorias. Fue en 1970, al quedar eliminado en la Bombonera tras igualar 2-2 con Perú.

Las chances, una por una



El seleccionado argentino de fútbol deberá vencer a Ecuador en Quito en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para clasificarse al Mundial Rusia 2018 o al menos garantizarse el repechaje con Nueva Zelanda.



Después de empatar anoche con Perú en La Bombonera, el equipo de Jorge Sampaoli quedó sin margen de error y obligado a sumar en la altura de la capital ecuatoriana para mantener viva la posibilidad de disputar la Copa del Mundo del año próximo.



Las siguientes son las probabilidades del conjunto argentino a falta de la 18va. y última fecha, que se disputará el martes próximo:





CLASIFICA DIRECTO A RUSIA 2018



* Si vence a Ecuador en Quito y Chile no vence a Brasil de visitante.

* Si vence a Ecuador en Quito y empatan Perú-Colombia.

* Si empata con Ecuador en Quito y Chile pierde por dos goles ante Brasil de visitante; Perú pierde ante Colombia en Lima y Paraguay no le gana a Venezuela en Asunción.

JUEGA REPECHAJE



* Si vence a Ecuador en Quito pero ganan Perú y Chile a Colombia y Brasil, respectivamente.

* Si empata con Ecuador en Quito, pierde Perú de local ante Colombia y Paraguay no le gana a Venezuela en Asunción.



QUEDA ELIMINADO



* SI pierde con Ecuador en Quito.

* Si empata con Ecuador pero Paraguay le gana a Venezuela en Asunción.