Leandro Messineo fue uno de los grandes protagonistas de la etapa e incluso se ilusionó hasta con la General, por la diferencia que había sacado sobre sus perseguidores. Aunque el hombre de "Chimbas Te Quiero" no pudo concretar su hazaña a un puñado de kilómetros tras ser neutralizado, brilló en el parcial y se convirtió en el mejor argentino al concluir en el puesto 13; a la vez que ascendió del 30mo al 12do de la General Individual.

"Fue una jugada de ajedrez del equipo y del técnico Fernández. Salí a buscar la etapa desde el principio y después tratar de llegar lo más adelante posible. Sobre el final, cuando venía adelante en la subida, internamente sentía que me iban a alcanzar, pero pasaban los kilómetros y eso no pasaba; y ahí me ilusioné un poco", expresó Messineo.

El bonaerense, que en la etapa anterior se había intentado medir con Egan Bernal durante algunos kilómetros, ayer lo hizo con Remco Evenepoel. "Cuando me alcanzaron quise seguirles el paso, pero decidí mantener mi ritmo y llegar lo más arriba posible", dijo.

"Entrenamos todo el año para esto, para pelear la etapa y ser protagonistas. El equipo además confió en mí para llevar adelante esta estrategia y siento que no los defraudé", apuntó Messineo, quien extendió su esfuerzo personal durante 4h8m56s y ahora se ubica en el top 12 de la clasificación general de la Vuelta a San Juan.