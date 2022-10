Por esas cosas del destino no continuaron sus carreras futbolísticas en San Juan. Por estudio o trabajo, colgaron los botines antes de tiempo pero como la pasión siempre tira y encima ellos la traen en el ADN, encontraron un lugar para darle rienda a su pasión y La Rioja los recibió. Se trata de los hermanos Gonzalo y Emiliano Dillon y Mariano García, quienes vienen de consagrarse campeones invictos con San Martín de Villa Unión en la Liga de Fútbol Riojana. Es el tercer título que consiguen -el segundo de manera invicta-, clasificando también al Regional Amateur 2023.

Los tres futbolistas, que son primos entre sí, viajan cada fin de semana para defender los colores del Verdinegro riojano. Emiliano, el mayor, es arquero y fue el primero en emigrar al fútbol riojano. Era 2019, y por cuestiones de trabajo y estudio, decidió bajarse del fútbol y dejar Desamparados quien era el dueño de su pase. Pero llegó el llamado de Juan Páez para ir a jugar los fines de semana en Barreal de Guandacol. El mayor de los Dillon dice que esas actuaciones en ese club le sirvieron para ser convocado por San Martín de Villa Unión.

Emiliano Dillon tras atajar el penal que le dio el título de campeón.

"Me saco el sombrero con la gente de Villa Unión. Si bien es una Liga muy aguerrida, nuestra cancha está impecable y la gente nos atiende excelente. Solo tengo palabras de agradecimiento". Emiliano Dillon

"Esa primera temporada con San Martín salimos campeones y clasificamos al Regional 2020", comenta el arquero de 29 años. Ahí se sumó su hermano Gonzalo (27 años) que al igual que su papá Ricardo, es delantero. "Yo volvía de una lesión en Desamparados y medio como que me dejaron de lado, mi hermano me invitó a ir, me convocaron y ahí arrancó todo. La verdad no nos podemos quejar de nada, da gusto ir a jugar a donde te tratan tan bien", comenta Gonzalo quien al igual que su hermano agradecen a Rodolfo Illanes, presidente de San Martín de Villa Unión.

"Salimos campeones invictos pero llegó la pandemia y en la reanudación no pudimos jugar por una decisión del club", se lamenta Emiliano. Ya con Gonzalo, los Dillon volvieron a dar la vuelta olímpica en un nuevo certamen de la Liga Riojana el año pasado y este año fueron por el tricampeonato. Para eso en este torneo se sumaron más sanjuaninos y llegó Mariano García y Gerardo Pinto (éste último jugó hasta las semifinales y se desvinculó del Verdinegro riojano para jugar el Regional con Trinidad).

Gonzalo Dillon con el trofeo del campeón

El desgaste de tener que recorrer cada fin de semana los 600 kilómetros que separan a Villa Unión con la capital sanjuanina, poco interesa para los futbolistas sanjuaninos. En el caso de los Dillon, ambos son profesores de squash en un reconocido centro que realiza esta actividad, además Emiliano está a punto de recibirse de licenciado en Comercio Internacional y Gonzalo trabaja como profe de fútbol adaptado. "Nos permite llevar nuestra vida laboral y estudios de la mejor manera, además estamos constatemente entrenando y los fines de semana llega el momento de viajar para jugar. No nos cuesta nada, lo disfrutamos", expresaron.

"Ahora le apuntamos a jugar el Regional 2023, nos quedó esa espina en el 2020 por no poder jugarlo, pero iremos con todo por ese objetivo", explicó Emiliano quien este certamen jugó todos los partidos del campeonato, incluso siendo figura en la final.

"Da mucho gusto ir a jugar donde te tratan tan bien. Nos entrenamos nosotras por nuestra cuenta y cada fin de semana viajamos para defender esa camiseta de la mejor manera". Gonzalo Dillon

El Verdinegro riojano terminó primero en la Fase de Grupos y luego dejó en el camino a Juventud Independiente y River Plate de Banda Florida, en los cruces de cuartos de final y semifinales, respectivamente. Ya en la final y en una cancha atestada de gente, el rival fue Huracán de Santa Clara igualando 1 a 1 en el reglamentario y ganando por 5-4 en los penales. En esa definición fue clave Emiliano, conteniendo el último remate del rival para que su equipo grite campeón.

De esta manera, San Martín de Villa Unión disputará el Regional Amateur que comenzará en octubre de 2023 y que precisamente jugará Sportivo Desamparados, club que los Dillon sienten con pasión. "Será muy especial porque nosotros somos enfermos hinchas de Desamparados. Es difícil que nos enfrentemos pero ojalá Desamparados y nosotros seamos protagonistas", cerró Emiliano.