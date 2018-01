No es nada fácil correr un Dakar. El hecho de seguir la competencia implica un gran despliegue en la logística para no dejar ningún detalle librado al azar. Y con eso contó Alberto Ontiveros que se encuentra a muy poco de poder completar esta competencia por quinta vez consecutiva.



Al comienzo, eran cerca de 20 personas las que lo acompañaban. Después ese grupo se fue reduciendo por obligaciones personales de los acompañantes, y en esta recta final quedaron sólo tres acompañantes: el padre del piloto "Beto" Ontiveros, su prima Fernanda Bereta y el esposo Víctor Muñoz. Ayer, "Puchi" contó con todos ellos en el Vivac y no se cansó de agradecerles, al igual que a todos los sponsors: "No puedo dejar de agradecerles porque todos aportan su granito de arena para que yo pueda ir completando este sueño", expresó el piloto.