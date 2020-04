Carlos Bilardo continúa internado en la clínica Senior Home del barrio de Almagro, donde es tratado del síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa. Aunque ya lleva más de un año fuera de su casa, la pandemia del coronavirus cambió sus rutinas porque la familia y los amigos no pueden ir a visitarlo.

Ni siquiera pueden entrar las personas con autorización legal para desplazarse porque es un centro clínico con muchas personas de edad, las más vulnerables al contagio.

Por eso, sus vínculos con su familia son vía telefónica. Habla básicamente con Gloria, su esposa; Daniela, su hija; y con Jorge, su hermano.

El Doc vive en una habitación de dos ambientes, uno de los cuales está ocupado en forma permanente por un enfermero, que cambia en horarios rotativos, siempre atento ante una necesidad del paciente. Cuando Carlos se despierta, esa persona se comunica con algunos de sus parientes para avisarles que ya lo pueden llamar.

Por precaución desde la aparición del Covid-19, los enfermeros tienen la orden de sacarse toda la ropa, bañarse y ponerse otra indumentaria antes de entrar en contacto con el entrenador campeón mundial con Argentina en 1986. Ellos están disponibles para ayudar a Carlos a levantarse de la cama cuando se despierta, porque a veces se marea cuando termina de dormir. Igual, el paciente no suele requerir ayuda para comer, bañarse o cambiarse la ropa. En caso de emergencia, deben llamar a un médico especialista.

El Narigón entiende lo que pasó, que por una infección mundial no puede recibir visitas. Lo que no tiene es noción del tiempo a largo plazo. A veces le avisan que en diez días lo van a poder ir a visitar, pero no comprende cuándo se cumple ese plazo. Tampoco sabe cuándo es lunes o miércoles. Suele consultarles "cómo están las cosas" a sus familiares, aunque sin profundizar. Del otro lado le dicen: "Quedate tranquilo que ya te vamos a ir a ver". También, Carlos suele preguntar qué partido se puede ver cada día por TV.

Bilardo, que cumplió 82 años el 16 de marzo, tiene un LCD en el que en estos días aprovecha para ver las repeticiones de partidos de mundiales, que suelen transmitir las cadenas deportivas.

Las actividades rutinarias son kinesiología, levantamiento de pesas de poco peso durante media hora o cuarenta minutos y también camina en una cinta. Siempre tiene una siesta, cuando se despierta le dan de merendar y a la noche se acuesta.

Manejar los tiempos de descanso fue parte de la tarea que debieron realizar en la clínica, ya que el doctor tenía la costumbre de acostarse tarde ya que a la medianoche tenía un programa de radio y después solía ver videos de fútbol en la casa. Actualmente suele cumplir con las ocho horas de sueño en continuado que le reclamaban.

Un problema es que "a veces se pierde y está en su mundo".

Por ese motivo, los doctores no quisieron que vaya a la inauguración del nuevo estadio de Estudiantes, pese a que había una logística preparada para llevarlo en una camioneta y hacerlo ingresar a un palco, todo pautado con el presidente del club, Juan Sebastián Verón. Antes, se había desistido de llevarlo al country de City Bell, para encontrarse con dos excompañeros, Juan Ramón Verón y el Bocha Flores. No se sabía cómo podía reaccionar. Por eso, tampoco le contaron de las muertes del Tata Brown y Cacho Malbernat.

La última salida del Doc fue a una quinta que tiene en la provincia de Buenos Aires, cerca de Luján, donde lo pasó bien.



Uno de sus lemas



Muchas veces polémico, Carlos Bilardo dejó enseñanzas eternas en sus dirigidos. El propio Diego Maradona y Oscar Ruggeri recordaron más de una vez su lema cuando estaban en la selección: "No jueguen por el dinero, sino por la gloria y todos los recordarán eternamente".