El seleccionado de Bélgica, segundo en el ranking mundial de la FIFA y considerado uno de los equipos europeos con mejores individualidades, debutará hoy ante Canadá, que regresa a una cita mundialista tras 36 años de ausencia, en un partido válido por el Grupo F de la Copa del Mundo de Qatar 2022.



El encuentro se jugará en el Estadio Ahmad bin Ali, en Al Rayan, desde las 16 (hora de Argentina) con el arbitraje del zambiano Janny Sikazwe y televisado por la TV Pública.



Bélgica es una potencia europea con notable jugadores en especial el goleador Romelu Lukaku, de Inter de Italia, quien no jugará ante los canadienses por una lesión muscular siendo una sensible baja ya que es el máximo anotador histórico de los belgas con 68 tantos.



Pero Bélgica no se limita en Lukaku, ya que el "cerebro" del equipo es el notable Kevin De Bruyne (Manchester City), el hombre que puede hacer lo ilógico y destrabar cualquier partido complicado, cuenta con el mejor arquero del mundo con Thibaut Courtois (Real Madrid) y otro talentoso, castigado por las lesiones como Eden Hazard (Real Madrid).