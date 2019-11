Se retira Prieto. El "Mago" de la gente y el ídolo de los hinchas. Silvio colgará la galera y dejará el fútbol sanjuanino sin uno de sus grandes estrategas del talento.

Es el último gran ídolo en Desamparados de los últimos 20 años. Silvio Prieto, el zurdo surgido en las canteras del Víbora, le pondrá fin a su carrera futbolística el próximo 8 de diciembre. El "Mago" anunció su retiro ayer y lo hará dentro de una semana cuando Sportivo reciba en su cancha a Huracán Las Heras en el partido que cerrará el año del Federal "A".



La noticia parece ser apresurada, pero no. En la cabeza del jugador la idea ya rondaba hace dos años cuando regresó a Sportivo. "Quiero hacerlo acá, donde nací", expresó en aquella oportunidad cuando llegó desde Sportivo 9 de Julio. En ese momento retornaba al club que lo vio nacer para jugar la Liga Local, pero lejos de pelear el descenso -la misión por la que lo habían traído-, terminó consagrándose en el Torneo de Invierno. Otra vez el retiro volvía a entrar en la cabeza del "Mago" pero el técnico, Víctor Andrada, lo citó para el Federal y Silvio no se achicó. Hizo toda la pretemporada, arrancó de titular con la mala fortuna que se lesionó en Catamarca en la primera fecha pero no se hizo mala sangre, se recuperó y volvió. El DT le renovó la confianza y fue clave siempre que entró. Como en el partido contra Boca Unidos cuando Sportivo perdía y se quedaba afuera de los Cuartos de Final, pero Copito mandó a Prieto en los minutos finales y el ídolo puyutano marcó el gol agónico que estiró la definición a los penales para que Sportivo se clasifique. Ese gol fue el suceso que terminó agigantando la figura de Prieto para todo Desamparados.

Pero ahora el físico le dijo "basta" a Silvio. Lo conversó con su esposa Luciana, con su pequeño hijo "Nacho" y la decisión fue esa. "Me está costando mucho físicamente y esta camiseta te exige mucho, me gusta dar lo mejor de mí pero siento que mi físico ya no es el mismo", expresó ayer Prieto previo a subirse al colectivo junto al plantel para jugar mañana ante Olimpo en Bahía Blanca. Retirarse para un jugador de fútbol es una decisión que se toma con la cabeza fría y el corazón en la mano, pero Prieto a sus 36 años se siente feliz por el simple hecho que lo hará en el club que lo cobijó desde chico, cuando llegaba desde el Barrio Rivadavia Norte para dar rienda suelta a su pasión. "Poder retirarme en el club que amo es un broche de oro a mi carrera, lo voy a disfrutar, estoy feliz de que sea en Sportivo y jugando un Federal que es un torneo tan difícil", expresó.



El domingo próximo cuando por los parlantes se anuncie su salida, se acordará de su debut oficial, de sus goles en el ascenso al Argentino A en el 2004, de su consagración en el Argentino A del 2006 y del campeonato ganado en la Liga Local el año anterior. "El ascenso del 2004 fue el más especial, ganamos el campeonato de punta a punta. Era un plantel que jugaba de memoria, yo era el que le ponía la frutilla al postre porque lo tenía al animal del Peti (Mariano Nuñez) que nos mirábamos y ya sabíamos qué movimientos hacer, y salir campeón con la Local es otro momento que no me voy a olvidar jamás", expresó Silvio, el Mago, el que se retirará oficialmente el domingo próximo pero que dentro de unos días más tendrá su propio partido despedida (ver aparte).

GOLES

46 Son los tantos que suma Prieto con la camiseta de Sportivo: 30 en los 123 partidos en Argentino A y 16 en el Argentino B del 2004. En total, jugó 323 partidos y convirtió 68 goles en 4 categorías de Argentina (Primera División en Huracán de Tres Arroyos, además de B Nacional, Federal A y Federal B).

Su partido soñado



Si bien su retiro oficial lo hará el próximo domingo cuando Desamparados cierre el año en el Federal A recibiendo a Huracán Las Heras, Silvio tendrá su propio partido de despedida. Si bien está en plena organización, la idea del zurdo es despedirse de los hinchas con un encuentro que disputará con jugadores y exjugadores del fútbol sanjuanino que en algún momento compartieron vestuario junto a él. Es un hecho que la invitación será para el plantel del 2004, el del 2006 y el del año pasado también. ¿El lugar? Si bien falta concretarlo es casi un hecho que por la buena relación de Prieto con el presidente Juan Valiente, no tendrá problemas de hacerlo en el Serpentario. "Quiero contar con la compañía de los hinchas, voy a estar agradecido toda mi vida por todo lo que se generó conmigo. No lo pensé, nunca lo soñé, generar eso me llena de alegría porque quiere decir que en algún momento uno hizo bien las cosas dentro de la cancha", comentó.

>