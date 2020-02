El técnico de Lanús, Luis Zubeldía, nacido en La Pampa, no altera su rutina tras los entrenamientos y charla con cada hincha que se le acerca. "Estamos en siete u ocho puntos, por eso peleamos el torneo", destacó refiriéndose a la actual Superliga.

Zubeldía arrancó como entrenador en junio de 2008. Una década después, con el club complicado en los promedios, regresó porque cuando "te llaman de tu casa tenés que estar". Su contrato terminará en junio aunque "todavía" no sabe si renovará.

"No negocio la verdad y la falta de respeto de los dirigentes, ni de los futbolistas. Puedo entender que no me contrates los cinco jugadores que pedimos por diferentes razones, pero vamos a tirar las cartas sobre la mesa. Por ejemplo, en Alavés, que era un club prolijo y ordenado, contrataron a dos futbolistas antagónicos a lo que pedimos y lo pagamos con el despido a la cuarta fecha, y ellos con una media temporada para el olvido. Mi paso por ahí fue una frustración".

Cuando emigró a España tuvo que dejar Independiente de Medellín. "La verdad, me arrepiento porque me dejé llevar por las luces de Las Vegas y era lógico para ese momento. Visto con el diario del lunes me equivoqué y en Medellín tuve un equipo competitivo, que disfruté mucho".

Cambiando de tema, se refirió al actual técnico del Leeds de Inglaterra, Marcelo Bielsa, diciendo que "es la persona más influyente en mí y creo que en todos los entrenadores del fútbol argentino. Y debe estar en el top ten del mundo en cuanto a influencia. Todo aquel que vio sus trabajos, tuvo la chance de hablar con él o ser su dirigido te va a decir esto. No podemos no reconocer a una persona que se entregó al máximo a la profesión. La mayoría está a años luz de lo que es él como entrenador porque reúne muchas condiciones, que es muy difícil en una sola persona".

Sobre la actualidad del país, dijo: "La economía en Argentina fue un desastre en los últimos cuatro años y los clubes lo pagaron caro. Todos vimos en la calle cómo aumentó la gente viviendo ahí, el crecimiento de la pobreza. A nosotros como institución nos partió al medio, pasarán varios años para que todo se acomode. Y así aparecen ligas que no existían, con otra moneda, y te llevan a todos.



Quiero un país más justo, con comida, educación y salud,que faltaron en los últimos 4 años.

LUIS ZUBELDÍA Entrenador de Lanús

Sobre entrenadores



Luis Zubeldía debutó como entrenador en 2008 en Lanús, club al que regresó luego de distintas experiencias en siete instituciones.

"Una vez, (Miguel Ángel) Russo me dijo que a partir de los diez años de trabajo te convertías en entrenador. Hoy entiendo lo que me quiso decir". (Alfio) Coco Basile me dijo: "mire pibe que esto es largo". Ya llevo once años de carrera y ambos tenían razón", recuerda Zubeldía.

"Los buenos entrenadores son los que se logran sostener. Podés ganar títulos pero mantenerse es muy difícil", agrega el DT.

"Lo que está bueno del fútbol es que nos conocemos todos. Quien trabaja bien, tendrá nuevas oportunidades. No hace falta salir campeón. Podés ser campeón levantando un club económicamente como los casos de Rondina en Arsenal o Heinze en Vélez. Eso vale más que salir campeón o más que dos títulos en Boca o River", afirma.

El circuito de entrenadores pareció achicarse en los últimos años pero Zubeldía se declara "autónomo" y destaca su tranquilidad. "A mí me gusta tener el poder de decisión, no me gustaría que me impongan jugadores porque ese poder estaría bueno no perderlo. Esto siempre dentro de un marco de debate con la dirigencia pero sin negocios ni intereses personales. Estoy abierto a trabajar con gente seria", completa.

"Soy bastante egoísta con los tiempos"

Zubeldía admitió que es "bastante egoísta" con sus tiempos laborales, los que utiliza al máximo y le quitan espacio para estar con su familia. "La familia está por encima de todo, pero soy franco, el trabajo ha pesado mucho y le di mucho valor. Quizás porque me costó mucho después de haberme retirado tan joven como jugador. Valoro todo lo que viene, las propuestas, pero he sido egoísta con respecto a mi familia".

Zubeldía indicó que está en "una etapa diferente" luego del nacimiento de Lara, su única hija, aunque en el plano laboral prácticamente no generó cambios. "Me encanta trabajar afuera, salir de mi zona de confort, si viene una locura a futuro la voy a tomar porque me mueve, me sacude. Amo Lanús. Cuando te necesitan en tu casa tenés que estar, me parece lógico. Hice eso y estoy feliz de que el club funcione otra vez, pero veremos cómo sigue mi historia", indicó el hoy por hoy técnico de Lanús