El regreso de Lionel Messi, cuyo último partido fue ante Francia en el Mundial de Rusia, y la ausencia de Sergio Agüero resaltan en una lista con varias sorpresas difundida ayer por el DT del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, de cara a los amistosos contra Venezuela y Marruecos. También volverá al seleccionado el delantero Ángel Di María, otro que no estaba desde la eliminación del Mundial 2018.



‘Messi quiso venir y es un paso importantísimo. Es la señal número uno porque tranquilamente podría no hacerlo. Él me llamó y me dijo: Voy igual’‘, valoró Scaloni sobre el rosarino de Barcelona en la conferencia de prensa en la previa a los partidos ante Venezuela (el 22 de marzo) y Marruecos (26 de marzo).



Además, el entrenador ratificó la no convocatoria de Sergio ‘Kun‘ Agüero, goleador de la Liga de Inglaterra y Manchester City, uno de los históricos del seleccionado (ver aparte). Otras ausencias de renombre son las de Sergio Romero, que es arquero suplente en Manchester United, de Inglaterra; y del atacante Mauro Icardi, peleado con la dirigencia de Inter, de Italia, y sin minutos en las últimas presentaciones de su equipo.



Por otro lado, las grandes sorpresas fueron el juvenil Domingo Blanco (Defensa y Justicia), Lisandro Martínez (Defensa y Justicia), Juan Musso (Udinese, de Italia) y Matías Suárez (River).



De cara a la Copa América, Scaloni argumentó que Argentina ‘no es hoy potencia mundial, pero con trabajo se puede llegar a competir, aunque eso no garantiza ser campeón. Está Brasil y es en Brasil. No es real decir que la vamos a ganar, pero lo importante es la preparación‘, dijo.

“Messi es uno más, aunque es sagrado”

Juntos. Lionel Scaloni tendrá bajo su mando a Messi, en uno de los pocos ensayos antes de la Copa América, a mitad de año en Brasil.

Lionel Scaloni destacó la presencia del astro Lionel Messi y contó por qué no lo convocó antes. “En los primeros seis partidos decidí que no viniera porque fue un palo muy grande el Mundial‘, dijo. Y advirtió que el astro argentino ‘podrá jugar uno a dos partidos, o ninguno. Yo tomaré la decisión‘.

El técnico de la Selección explicó además que Messi ‘viene de jugar muchos partidos, físicamente puede llegar a tener cansancio pero él prefirió venir‘. ‘Es uno más en el grupo, aunque es sagrado, al igual que Ángel (Di María), porque son gente de bien‘, remarcó el entrenador.



En cuanto a la ausencia de Sergio ‘Kun‘ Agüero, aclaró que tiene ‘una excelente relación con Agüero y es mentira que hayamos tenido una discusión en el Mundial de Rusia. Es más, es uno de los cuatro o cinco jugadores de aquel plantel con los que mejor me llevo‘. ‘Hablé con él, es difícil evaluarlo porque es un jugador que está en un nivel increíble; y traerlo para que no juegue puede ser contradictorio‘, subrayó.



‘La lista para la Copa América tendrá modificaciones respecto de ésta, porque hay jugadores lesionados y otros con posibilidades también‘, aclaró el DT.



Lo que resalta

LA SORPRESA

Domingo Blanco

El mediocampista, surgido de Olimpo, pasó por Independiente y está jugando a préstamo en Defensa.

El ausente

Sergio Agüero

Pese a su gran momento, el Kun no fue convocado. Scaloni dijo que necesita probar a otros jugadores.

El histórico

Ángel Di María

Es otro de los jugadores de amplio pasado en la selección que vuelve. Fideo buscará revancha con el combinado.