"Como todo futbolista sueño con llegar a Primera, para ayudar a mi familia pero también como una meta personal". Con total madurez en su personalidad que seguramente la forjó cuando emigró con apenas 11 años a River Plate, Agustín Ladstatter cuenta abiertamente sobre sus sueños con la redonda. El volante ofensivo oriundo de Chimbas atraviesa un gran presente en San Lorenzo de Almagro, donde viene de jugar su segundo partido en la Reserva que dirige Leandro "Pipi" Romagnoli.

El volante ofensivo de 18 años, sabe que está más cerca que nunca de poder concretar su sueño por el que emigró muy de chico, cuando armó los bolsos y pasó a jugar en River Plate. Surgido futbolísticamente en Colón Junior, aprobó en las pruebas que realizaban los cazatalentos del "Millo" en el interior del país. El zurdo, de la categoría 2005, viajó a la Capital Federal en 2017 para terminar de convencer a los técnicos Alejandro Montenegro y Tati Rafaeli y pasar a vivir en la pensión. Varios años estuvo Agustín formándose en las canteras riverplatenses hasta que en el 2020 el club no le renovó la estadía en la pensión. "Fueron lindos años en River porque aprendí mucho pero no querían darme pensión y tuve que irme", dice el chico.

Lejos de frustrarse, volvió a San Juan para entrenarse en Peñarol y fue ahí que San Lorenzo de Almagro se fijó en él. Boedo fue su nuevo destino y hasta ahí emigró nuevamente el chimbero. Con las valijas cargadas de sueños, el sanjuanino se integró rápido al plantel de la 2005 y apenas comenzó a vestir la "azulgrana" llegaron las victorias, logrando vencer a Boca Junior y consagrarse con la Séptima División.

"Lo que me está tocando vivir en San Lorenzo es muy lindo. Siento que he crecido un montónn futbolísticamente y personalmente también", expresa el chico. Estando en la Quinta División de San Lorenzo, en la última fecha de la pasada temporada le tocó lo que tanto anhelaba: la convocatoria para integrar el plantel de la Reserva ante Tigre. "Es lo que uno va buscando asi que voy firme, disfrutando cada segundo. Vivo este presente y disfruto a full, nos toca cosas hermosas muy similar a lo que sucede en Primera, a pesar de la presión por estar en un club grande trato de disfrutar al máximo todo lo que me toca vivir todos los días", manifestó quien viene de sumar segundos en su segundo partido en la Reserva. Fue el miércoles, cuando por la segunda fecha del torneo, San Lorenzo se enfrentó con Belgrano en Córdoba, el sanjuanino ingresó en el complemento y su equipo cosechó una importante victoria por 2 a 1.

Sin dudas la confianza que le otorga Leandro Romagnoli es clave. "Me tranquiliza mucho, me dice que entre y juegue tranquilo y a lo que yo se. Que no me desespere, por suerte creo que vengo haciendo las cosas bien", expresó quien se ilusiona de volver a estar el jueves próximo cuando San Lorenzo reciba a Unión de Santa Fe por la tercera fecha de la Reserva.

El sanjuanino viene de sumar minutos por segunda vez en la Reserva del Ciclón.

Partió de Chimbas muy de niño y creció lejos de sus padres Melisa y Ramiro. Hoy el sostén emocional se lo brinda su novia Dalma con quien serán padres de Valentino muy pronto. El chico renueva sus metas y sueños y mientras comenta que pronto completará la Secundaria cursando vía Online, expresa abiertamente a qué le apunta: "Sueño con llegar a Primera y ayudar a mi familia. No es por lo económico, va más allá de eso, es una meta personal. Todo jugador también sueña con jugar en la Selección argentina o irse a jugar a Europa, por ahora vamos en buen camino ojalá que algún día se de todo lo que soñamos", expresa el chico que desde el barrio Los Tamarindos, trasladó sus sueños a Boedo.