A días de lo que fue la obtención del séptimo Balón de Oro por parte de Lionel Messi, el presidente de Barcelona, Joan Laporta, volvió a referirse a la salida de la Pulga del club catalán y disparó: "Nunca le pedí que jugara gratis, eso tenía que salir de él".

"No sé si habría sido posible que Messi se quedara sin cobrar, nunca le pedí que jugara gratis. Eso debía salir en todo caso de él, no de mí", expresó el máximo dirigente del conjunto blaugrana en diálogo con Els Matins (TV3).

Según Laporta, la idea de que debía ofrecerle al argentino que juegue gratis surgió de una "premisa falsa" debido a lo que él entiende fue una "tergiversación" de sus palabras. Más allá de eso, Laporta aseguró que no cree que los socios se sienten decepcionados porque no haya logrado la continuidad del argentino, y apuntó a las autoridades del fútbol español como los verdaderos responsables: "Ellos sabían lo que votaban. Hicimos todo loo posible para que se quedara y ya teníamos un acuerdo, pero no se pudo dar porque la Liga no lo aceptó y cambió toda la dinámica del contrato".

Laporta y el deseo de que Lionel Messi vuelva a Barcelona en el futuro

Independientemente de que el futuro inmediato de Lionel Messi se encuentra actualmente en Paris Saint-Germain, el presidente de Barcelona reveló que le gustaría que la Pulga regrese al club previo a colgar los botines o incluso después de retirado.

"Me gustaría que Leo volviera algún día al club si él quiere volver, de secretario técnico, como él dijo. El club debe tener una buena relación con el que ha sido el mejor jugador de su historia y uno de los mejores del mundo, sino el mejor", cerró.

Qué habían dicho Laporta y Messi en el pasado sobre jugar gratis en Barcelona

Si bien Joan Laporta indica que la versión de que Lionel Messi debía jugar gratis fue una tergiversación de sus palabras, lo cierto es que el presidente de Barcelona fue quien instaló la posibilidad, en una de sus tantas salidas mediáticas posteriores a la partida de la Pulga.

"Por un momento tuve la esperanza de que Messi jugara gratis. Aprecio mucho a Messi como para enfadarme con él, pero llega un momento que cuando las dos partes ven que no podrá ser, hay cierta decepción. Quería quedarse pero también había mucha presión por la oferta que tenía", sostuvo aquella vez.

Del lado de Lionel Messi, sin embargo, la versión fue contraria a la de Laporta y hasta se mostró molesto por lo que dijo el presidente del club blaugrana. "La intención mía y de mi familia era quedarme, pero nadie me pidió que jugara gratis y al mismo tiempo me parecen fuera de lugar las palabras del presidente. Me dolieron porque no tiene necesidad de decir eso, se sacó la pelota de encima, no asumir las consecuencias, no hacerse cargo de las cosas genera un tipo de duda en la gente que no me merezco", disparó.

Fuente: TyC Sports