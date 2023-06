Marcelo Larrondo es un viejo conocido de los sanjuaninos, en especial de los hinchas de Desamparados ya que con su enorme aporte en la ofensiva el equipo pudo ganar un tramo del Torneo Federal A allá por el 2006.

Luego de su gran actuación, el mendocino dio el salto enorme a River en el 2016, proveniente de Rosario Central, pero se marchó en 2018, hacia Defensa y Justicia. Actualmente, el punta defiende los colores de Maipú de su provincia tras quedar libre de Audax Italiano y recordó con dolor su paso por el Millonario.

En un diálogo con D Sports Radio, Larrondo rememoró lo que fue su frustrada etapa en el cuadro riverplatense: "Las lesiones que tuve no fueron muy complicadas, menisco y cartílago. No fueron de ligamentos cruzados ni nada. Capaz que la ansiedad mía, del club, de todos… las recuperaciones eran más largas y eso me jugó en contra. En el momento en el que no quería estar mal, me pasó. Pero, bueno, el pasado es pasado. Ahora estoy en un club muy lindo que quiere crecer".

"El que más lo sufrió fui yo por la ilusión que tenía, más siendo hincha de River. Uno siempre quiere dar todo en el club de sus amores. La verdad que fue un momento difícil, me miraban y me lesionaba, no podía salir de esa nube oscura. Son cosas que te pasan en un club que te exige al 100 por ciento, hoy le pasa a Matías Suárez. El club te exige, te exige, te exige y el cuerpo te pasa factura", agregó el delantero de 34 años.

Bronca

El defensor campeón del mundo, Nicolás Otamendi, renovó su contrato con el Benfica, de Portugal, hasta mediados de 2025 y así jugar en River quedó casi descartado. Esta decisión generó mucha bronca en hinchas de la Banda que se ilusionaron con esa posibilidad.