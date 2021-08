El vóleibol, con su histórico triunfo sobre Brasil en tie break en el partido por el bronce de los Juegos Tokio 2020, aportó la medalla número 77 para Argentina en toda la historia olímpica.



En la presente edición, la delegación "albiceleste" suma tres preseas: una de plata, a cargo de Las Leonas del hockey sobre césped, y dos de bronce, ganadas por el seleccionado de rugby seven y el equipo de vóleibol.



El vóleibol repite de esta manera el logro de Seúl '88 que hasta hoy era la única medalla olímpica de su historia.



A continuación el detalle de todas las medallas olímpicas de la Argentina:







= PARÍS '24 =







Oro (1): polo, equipo masculino.



Plata (3): boxeo, 61kg. (Alfredo Copello); boxeo 67kg. (Héctor Méndez); atletismo, salto triple (Luis Brunetto).



Bronce (2): boxeo, 57kg. (Pedro Quartucci) y boxeo, peso pesado (Alfredo Porzio).







= ÁMSTERDAM '28 =



Oro (3): boxeo, 79kg. (Víctor Avendaño), boxeo, pesado (Arturo Rodríguez Pardo) y natación, 400m. libres (Alberto Zorilla).



Plata (3): boxeo, 57kg. (Víctor Peralta), boxeo, 67kg. (Raúl Landini) y fútbol masculino.



Bronce (1): esgrima, florete por equipos.







= LOS ÁNGELES '32 =



Oro (3): atletismo, maratón (Juan Carlos Zabala), boxeo, 57kg. (Carmelo Robledo) y boxeo, pesado (Alberto Lovell).



Plata (1): boxeo, 72kg. (Amado Azar).







= BERLÍN '36 =



Oro (2): polo, equipo masculino, y boxeo, 57kg. (Oscar Casanovas).



Plata (2): boxeo, pesado (Guillermo Lovell) y natación, 100m. libres (Jeanette Campbell).



Bronce (3): boxeo, 75kg. (Raúl Villarreal); boxeo 81kg. (Francisco Resiglione) y remo, doble par masculino sin timonel (Horacio Podestá y Julio Curatella).







= LONDRES '48 =



Oro (3): atletismo, maratón (Delfo Cabrera); boxeo, pesado (Rafael Iglesias) y boxeo, 51kg. (Pascual Pérez).



Plata (3): atletismo, salto en largo (Noemí Simonetto), tiro, pistola rápida (Carlos Díaz Saenz Valiente) y vela, clase 6 metros (Emilio Homps, Rodolfo Rivademar, Rufino Rodríguez de la Torre, Enrique A. Sieburger, Enrique C. Sieburger y Julio Sieburger).



Bronce (1): boxeo, 80kg (Mauro Cía).







= HELSINKI '52 =



Oro (1): remo, doble par masculino sin timonel (Tranquilo Campozzo y Eduardo Guerrero).



Plata (2): boxeo, 81kg. (Antonio Pacenza) y atletismo, maratón (Reinaldo Gorno).



Bronce (2): halteroflia, pesado (Humberto Selvetti) y boxeo, 71kg. (Eladio Herrera).







= MELBOURNE '56 =



Plata (1): halteroflia, pesado (Humberto Selvetti).



Bronce (1): boxeo, 75kg. (Víctor Zalazar).







= ROMA '60 =



Plata (1): vela, clase dragón (Héctor Calegaris, Jorge Del Río y Jorge Salas Chaves).



Bronce (1): boxeo, 60kg. (Abel Laudonio).







= TOKIO '64 =



Plata (1): equitación, prueba completa individual (Carlos Moratorio).







= MÉXICO '68 =



Bronce (2): boxeo, 67kg. (Mario Guilloti) y remo, single scull (Alberto Demiddi).







= MÚNICH '72 =



Plata (1): remo, single scull (Alberto Demiddi).







= SEÚL '88 =



Plata (1): tenis, individual femenino (Gabriela Sabatini).



Bronce (1): vóleibol, seleccionado masculino.







= BARCELONA '92 =



Bronce (1): tenis, doble masculino (Javier Frana y Christian Miniussi).







= ATLANTA '96 =



Plata (2): fútbol, seleccionado masculino y vela, clase mistral (Carlos Espínola).



Bronce (1): boxeo, 57kg. (Pablo Chacón).







= SYDNEY 2000 =



Plata (2): vela, clase mistral (Carlos Espínola) y hockey sobre césped, seleccionado femenino.



Bronce (2): vela, clase 470 (Javier Conte y Juan De la Fuente); vela, clase europa (Serena Amato).







= ATENAS 2004 =



Oro (2): fútbol, seleccionado masculino y básquetbol, seleccionado masculino.



Bronce (4): tenis, doble femenino (Paola Suárez y Patricia Tarabini); natación, 400 medley (Georgina Bardach); vela, clase tornado (Carlos Espínola y Santiago Lange) y hockey sobre césped, seleccionado femenino.







= BEIJING 2008 =



Oro (2): ciclismo, madison (Juan Curuchet y Walter Pérez) y fútbol, seleccionado masculino.



Bronce (4): judo, 48kg. (Paula Pareto); vela, clase tornado (Carlos Espínola y Santiago Lange); básquetbol, seleccionado masculino y hockey sobre césped, seleccionado femenino.







= LONDRES 2012 =



Oro (1): taekwondo, 80kg. (Sebastián Crismanich).



Plata (1): hockey sobre césped, seleccionado femenino.



Bronce (2): tenis, individual masculino (Juan Martín Del Potro) y vela, clase 470 (Juan De la Fuente y Lucas Calabrese).







= RÍO DE JANEIRO 2016 =



Oro (3): judo, -48kg (Paula Pareto); hockey sobre césped, seleccionado masculino y vela, clase Nacra 17 (Santiago Lange y Cecilia Carranza).



Bronce (1): tenis, individual masculino (Juan Martín Del Potro).







= TOKIO 2020 =



Plata (1): hockey sobre césped, seleccionado femenino.



Bronce (2): rugby seven, seleccionado masculino (Los Pumas); vóleibol, seleccionado masculino.







Resumen por deporte:



Boxeo 24 medallas (7-7-10); vela 10 (1-4-5); atletismo 5 (2-3-0); hockey sobre césped 6 (1-3-2); tenis 5 (0-2-3); fútbol 4 (2-2-0); remo 4 (1-1-2); natación 3 (1-1-1); polo 2 (2-0-0); básquetbol 2 (1-0-1); judo 2 (1-0-1) y vóleibol 2 (0-0-2); halterofilia 2 (0-1-1): ciclismo 1 (1-0-0); taekwondo 1 (1-0-0); equitación 1 (0-1-0); tiro 1 (0-1-0); esgrima 1 (0-0-1) y rugby 1 (0-0-1).