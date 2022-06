No dejaron dudas. Ganaron el título de manera indiscutible. Las chicas de la Selección Argentina mayor jugaron en gran nivel en la final y golearon a su par de Chile. El tablero se cerró en 5 a 0 y fue demostrativo de lo que pasó en la pista del "Cantoni". De entrada nomás Salomé Rodríguez abrió la cuenta y a las trasandinas se le hizo todo más difícil. Más todavía cuando la siempre efectiva Julieta Fernández estampó el segundo. Igual Chile se animó más y fue al frente pero se topó con la arquera argentina Anabella Flores, que fue invencible.

Efectiva. Julieta Fernández volvió a convertirse en la goleadora del equipo. Hizo dos en la cómoda victoria sobre Chile.

El complemento fue más de lo mismo. Mientras Anabella cortaba todo intento rival, el equipo de Darío Giuliani aumentaba el marcador cuando se lo proponía. Así llegaron los goles de Lucía Maldonado, Julieta Fernández y Martina Sad.

La final no tuvo equilibrio. Por eso cuando llegó el final las chicas locales se fueron ovacionadas por el gran partido que jugaron.

Goleadora feliz

Julieta Fernández cumplió con su trabajo de siempre y anotó dos goles en la final. La mendocina jugó en gran nivel y dijo en medio de los festejos: "Buscábamos darnos esta alegría y se nos dio. El equipo jugó muy bien y fuimos efectivas. Chile es un equipo difícil por la experiencia de algunas chicas pero dominó la contundencia que tuvimos. El título es para toda esta gente que nos alentó".

ADIÓS A LA SELECCIÓN

El retiro de Salomé

Ovacionada. Salomé levanta los brazos mientras el público la aplaude. La jugadora se despidió de la Selección tras cumplir una gran campaña.

Arrancó de titular. En algunos pasajes estuvo fuera de la cancha. Pero terminó el partido de nuevo jugando. Para Salomé Rodríguez fue una despedida feliz de la Selección Argentina. Ganó dos Mundiales con los colores Albicelestes -Alcobendas (España) 2010 y Tourcoing (Francia) 2014- y representó siempre un símbolo en el equipo nacional.



Anoche, luego de ser distinguida con una plaqueta, recibió el cariño de la gente y junto con sus hijos mellizos en sus brazos tuvo tiempo para decir: "Gracias a todos. Duele dejar estos colores pero las obligaciones no me permiten entrenar intensamente como se merece la Selección. Mis obligaciones de mamá y también laborales me llevan mucho tiempo. La Argentina tiene buenas jugadoras y estará en la lucha por el título en el Mundial de San Juan".