En acción. Oscar Sainz se ganó su lugar en la defensa de Estudiantes con la prestancia de su pasado en Desamparados Ferro y Central Córdoba.

Lejos de su familia y sus afectos, Oscar Sainz vive una nueva experiencia en su trayectoria como futbolista. El defensor sanjuanino surgido en Sportivo Desamparados se encuentra jugando en Estudiantes de Mérida de Venezuela, equipo con el que viene de debutar en la Copa Sudamericana y cuenta sobre su felicidad por haber jugado por primera vez en ese certamen continental pero también manifiesta la dura crisis que padece el país venezolano.



El central, que fue titular en el partido de ida ante Argentinos Juniors en La Paternal, decidió emigrar este año buscando nuevos horizontes y allí apareció Estudiantes, el equipo más popular de la ciudad de Mérida, ubicada en la parte andina del país venezolano, a 600 kilómetros de Caracas. "Estoy muy feliz en lo personal, es una experiencia nueva para mí y muy importante en lo profesional, estoy muy contento por haber podido jugar un partido de esa magnitud. Creo que uno cuando empieza en el fútbol siempre sueña con jugar en Primera y con jugar en una Copa, yo por suerte me di ese gusto y ahora tengo que seguir trabajando porque son cosas únicas para un futbolista", manifestó el central que jugó en la B Nacional en Ferrocarril Oeste y ascendió desde el Federal A a esa categoría en dos oportunidades: con Desamparados en el 2011 y con Central Córdoba de Santiago del Estero el año anterior.

Equipo. Estudiantes de Mérida tiene sus aspiraciones en el torneo venezolano pero además le apunta a la Sudamericana donde está definiendo con Argentinos Juniors. Sainz es el del medio de los de arriba.



Continuando con lo deportivo, el zaguero contó los objetivos de su equipo: "Estudiantes es un club muy popular y muy ordenado dirigencialmente. Pelea grandes cosas, estamos quintos en el torneo de la Primera División y si seguimos así el semestre próximo podríamos clasificar a la Libertadores que sería un logro máximo para mí, aunque el equipo ya tiene experiencia".



El tono le cambia a la hora de hablar de la dura realidad que atraviesa el país donde le toca residir. Si bien Sainz no vive la crisis de lleno, de alguna manera le llega, como hace unas semanas cuando tuvo que padecer el apagón nacional. "Es feo el ambiente que se vive. La gente está padeciendo bastante la crisis por el tema político, sin ir más lejos hace un mes, estuvimos siete días sin luz ni agua, después de eso volvió y estamos con cortes de luz constantes cada día. La gente la está pasando mal, el clima es muy caluroso y sin agua, es difícil poder vivir, la gente no tiene ni para hidratarse ni para bañarse", se lamentó. Por eso mismo tanto Sainz como el resto del plantel, residen en un hotel y es por eso que no deben sufrir con los precios de los alimentos, que suben día a día. "Acá la gente tiene un sueldo básico de 18 mil bolívares y un kilo de carne sale 14 mil (3 dólares). Entonces hay personas que tienen que tener tres trabajos para poder subsistir, es muy duro lo que tiene que atravesar la gente, espero que esto se solucione pronto", aseguró.



Sainz, que hace tres meses no ve a su familia, espera que el enorme esfuerzo que está realizando dé sus frutos: "Cuesta mucho estar lejos de la familia pero hay que ser duro y seguir. Cueste lo que cueste. Espero que este sacrificio sea con premio", contó el defensor que a sus 27 años ya concretó varios de sus anhelos pero no se queda con eso y ahora en Venezuela, va por más.

vchaparro

El 2 de mayo jugarán la revancha con Argentinos Juniors por la Sudamericana.



Técnico conocido: Martín Brignani

Estudiantes de Mérida que viene de ganar sus últimos tres compromisos por el torneo venezolano, que lo posicionó en el quinto lugar de la tabla de posiciones tiene un técnico conocido por los sanjuaninos: se trata de Martín Brignani, el marplatense de 46 años, que supo jugar en San Martín y también en Alvarado de Mar del Plata. Está disputando por segunda vez la Sudamericana. Además disputó en seis ocasiones la Libertadores.