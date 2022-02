Ante el conflicto bélico que se desató entre Rusia y Ucrania, la FIFA compartió este domingo un comunicado en el que dio a conocer las distintas medidas que tomará en relación a la Federación Rusa de fútbol y en el que volvió a pedir que “se restablezca urgentemente la paz y que se inicie de inmediato un diálogo constructivo”.

De acuerdo con las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional, el ente regulador del fútbol mundial determinó que “la asociación miembro que representa a Rusia participará en cualquier competición bajo el nombre de ‘Unión de Fútbol de Rusia (RFU)’ y no ‘Rusia’; No se jugará ninguna competición internacional en el territorio de Rusia, y los partidos de local se jugarán en territorio neutral y sin espectadores; y no se usará la bandera ni el himno de Rusia en los partidos en los que participen equipos de la Unión de Fútbol de Rusia”.

En tanto, una de las medidas más importantes es que “La FIFA continuará su diálogo continuo con el COI, la UEFA y otras organizaciones deportivas para determinar cualquier medida o sanción adicional, incluida una posible exclusión de las competiciones, que se aplicará en un futuro próximo si la situación no mejora rápidamente”, lo que quiere decir que Rusia corre peligro de quedar eliminada del Mundial.

Las selecciones que se niegan a jugar con Rusia

Las selecciones de Polonia, Suecia, República Checa e Inglaterra han estado comunicando que se niegan a jugar contra Rusia.

El comité ejecutivo de la asociación checa de fútbol remarcó que “aprobó por unanimidad la decisión de que la selección nacional checa no jugará en ningún caso contra Rusia”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Polaca de Fútbol, Cezary Kulesza, expresó: “Basta de hablar, es hora de actuar. Debido a la escalada de agresión de Rusia en Ucrania, el equipo de Polonia no tiene previsto jugar el partido de calificación contra el equipo de Rusia”.

"La invasión ilegal y profundamente injusta en Ucrania imposibilita actualmente todos los intercambios futbolísticos con Rusia. Por lo tanto, instamos a la FIFA a que decida que los partidos de playoffs en marzo en los que participa Rusia sean cancelados", planteó la Federación Sueca. Asimismo, el mensaje aclara que "independientemente de lo que decida hacer la FIFA, Suecia no jugará contra Rusia".

En tanto, la FA ha anunció que “no jugará contra Rusia en ningún partido internacional en un futuro próximo”. El organismo recalca que “esto incluye cualquier potencial partido a nivel absoluto, de categorías inferiores o de fútbol adaptado”.

Fuente: TyC Sports