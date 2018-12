"No se qué decir. Un montón de cosas. Los voy a extrañar mucho. Los momentos más lindos los viví en este club. Es darle una alegría a la gente que llenó el estadio. Los recuerdos desde chicos, que la peleé. Mi familia en Mendoza, mis papás, mi hija. Voy a jugar el Mundial, pero el objetivo era éste. Quiero informarle a la gente que no voy a seguir. Es una decisión muy difícil. El camino sigue. Le di a la gente lo que se merece. La gente me esperó y es todo para ellos. Ahora, a festejar con los compañeros y la gente".

Así, Pity Martínez, uno de los grandes héroes de este River campeón, confirmó que se irá del club una vez que termine el año. Se marcha con la gloria eterna con esta cuarta Libertadores y otro gol a Boca.