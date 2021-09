Una es mamá de Cristiano (8 años) y Guillermina (5 años). La otra es de mellizos: Simón y Samuel (1 año y medio). Antes que nacieran sus hijos decidieron dejar el hockey sobre patines. Cada una cargaba en sus espaldas dos títulos mundiales con la Selección Argentina (Las Aguilas). Hasta que un buen día decidieron volver a las canchas. Se entrenan a full y viven el hockey con el corazón. El sábado pasado se consagraron campeonas argentinas con su club: Centro Valenciano. Se trata de Pía Sarmiento y Salomé Rodríguez. Dos grandes jugadoras que, con sus historias particulares, están otra vez en lo que les gusta. En lo que aman. El hockey sobre patines...

"Esto es para creer o reventar -dice Pía (35 años)- porque cuando dejé de jugar nunca hubiera pensado en volver y encima salir campeona argentina. Es difícil encontrar tiempo para dedicarle a tu familia, al hockey, a las otras obligaciones. Te exige mucho sacrificio. Pero yo sabía en la que me metía y me gustó el desafío. Mis hijos Cristiano y Guillermina también juegan al hockey en Valenciano. Imaginate, también hay que llevarlos a los entrenamientos. Y por si fuera poco estoy a cargo de la Preselección Argentina Sub-19 femenina, algo que me encanta". Y siguió: "por ahora me siento muy bien dentro de la cancha pero ya nada es lo mismo. A veces intento hacer cosas que no se pueden. Otras, no me salen directamente. Como esa jugada en la final contra UVT. Hice todo bien (dejó tres rivales en el camino) pero no tuve buena definición. En realidad el mérito fue de la arquera Andrea Jara, que la sacó. Cuando llegué a Valenciano había un clima medio bajoneado. Las más jóvenes no conocían todo lo que se había logrado con el club. Nuestra misión con "Salo" es transmitirles vivencias, experiencias. Hay buen futuro...".

Salomé Rodríguez (33 años), por su parte, cuenta: "Ya se me pasó todo el estrés de haber ganado el título. Igual estoy media afónica por el ritmo de mi vida. Me levanto a las 6 de la mañana. Trabajo en Salud Pública. Y después cuando vuelvo a casa están los mellis, que son terribles. Por ahí cuando sean más grandes se van tranquilizando (risas). Había dejado de jugar al hockey a fines del 2018. Inclusive hubo un tiempo que jugué al fútbol. En La Gloria, y salimos campeonas. Y después me dije "algo tengo que hacer" y Pía me convenció para que jugara con ella en Valenciano. En enero empecé con el gimnasio a full. Los entrenamientos y después me fui metiendo de lleno. Es gratificante estar con este grupo. Transmitiendo todo lo que aprendí. Ese es el objetivo que nos planteamos con Pía. ¿Si pienso en volver a la Selección? Todo es posible. Si me llaman iré con gusto...".

Valenciano, el gran campeón

Lograron el título en el Argentino en forma invicta, ganando los seis partidos. El equipo formó así: Camila Peña, Pía Sarmiento, Fátima Benabentos, Gimena García, Salomé Rodríguez, Candela Méndez, Milagros Yacanto, María Fernanda Yacanto, Morena Méndez y Agostina Seronello. De ellas, Pía salió campeona del mundo con la Selección Argentina en Wuppertal (Alemania) 2004 y Alcobendas (España) 2010. Salomé, en Alcobendas 2010 y Tourcoing (Francia) 2014.