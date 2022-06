Los tiempos han cambiado y hace rato que jugar al fútbol dejó de ser solo un tema de hombres. Cada vez son más las nenas que quieren jugar al fútbol. En Rawson pensaron en eso y con un proyecto que apunta a sembrar bases de cara a un futuro, se creó "La Academia Rawson", una escuelita de fútbol femenino que ya cuenta con 56 jugadoras de entre 4 y 16 años.

"Le apuntamos a las nenas porque entendimos que había un vacío. Cuando hablamos de igualdad debemos trabajar seriamente en esa parte, así como a los varones nos encanta el fútbol a las nenas también y necesitan una formación en serio", expresó Alejandro Luna, el profe que impulsó el proyecto. La escuelita de fútbol para nenas comenzó el 8 de marzo del 2020 con una pelota y poco más de 10 nenas entrenando en el Parque de Rawson. Pero alcanzaron a entrenar una semana y la pandemia les puso un freno.

"Creemos firmemente que el crecimiento del fútbol femenino tiene que comenzar desde abajo. Las nenas tienen que tener categorías formativas para poder potenciar su talento"

En diciembre de ese año, la escuelita retornó a la actividad y lo hicieron entrenando ahora en el playón del barrio El Ciudadano. La cifra crecía y el entusiasmo también, entonces los "Veteranos del Sur" colaboraron consiguiendo el predio "El Bosque" para poder entrenar hasta que otra vez una nueva ola de coronavirus volvió a parar la pelota. "Las niñas seguían con ganas de jugar y ahí apareció la gente de CESAP que nos cedió estas canchas para ya poder instalarnos y trabajar de la mejor manera", expresó Luna.

En el predio de CESAP se instalaron en agosto del año pasado. Hoy cuenta con 56 nenas repartidas en las diferentes categorías: Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 y Sub-16. "Se llama Academia porque es una escuela de fútbol donde apuntamos a sembrar bases solamente en nenas", comentó Luna, quien hoy entrena a la Sub-13. La Academia cuenta con Emilio Luna, entrenador de arqueros que una vez a la semana realizan solo trabajos específicos para las encargadas del arco. La preparación física está a cargo de Andrea Pons, mientras que los demás profes son Agustín Tribillo, Sebastián Quiroga y Juan Aliaga, mientras que el coordiador Juan Quiroga. Los entrenamientos son lunes, miércoles y jueves desde las 18 horas.

"Seguimos derribando mitos que el fútbol hace rato dejó de ser solo de varones. Ellas siguen siendo nenas con la diferencia que en sus piezas tienen pegados posters de Messi, de Ronaldo o del ídolo que tengan".

Las chicas, que tienen a Emma como la más pequeña con apenas 4 años, juegan los fines de semana en distintos encuentros participativos que realizan junto a otras escuelitas de nenas. La idea de Luna es iniciar los trámites para poder ingresar a la Liga Sanjuanina de Fútbol y de esa manera potenciar una "Lifa de fútbol infantil femenino".

La Sub-7 cuenta también con nenas de 4 y 5 años.

El creador de La Academia no se cansa de recalcar el grupo que han formado. Donde además de trabajar específicamente en incularles valores a las pequeñas, cumplen un rol fundamental desde lo social. Es que cada jugadora debe abonar una cuota mensual pero muchas de ellas vienen de familias de escasos recursos y en muchos casos, no abonan sus cuotas. "Tenemos chicas muy humildes entonces tratamos de contenerlas desde lo social. Muchas que no pueden pagar cuotas y otras nenas de familias que sí pueden pagar una cuota, en esa conjunción tratamos de ayudarnos entre todos porque después de todo hemos formado una familia", expresó Luna, al frente de La Academia, la escuelita formativa de talentos futbolísticos pero únicamente destinado a ellas.

MUNDIALITO FEMENINO

La Academia está en camino a formalizar otro proyecto para fines de este año. Se trata del primer Mundialito Infantil de fútbol femenino que abarque las escuelitas de San Juan que tengan a nenas y también a escuelitas del país. "Queremos que todas las nenas del país sepan que cada año en San Juan tienen su lugar, como pasa con el Mundialito de varones", manifestó Luna haciendo referencia el torneo de carácter internacional que organzia cada año Trinidad.