Intensa. Leonela Yúdica superaba a la mexicana María Millán y justo cuando la pelea se ponía picante se dio el choque involuntario de cabezas que derivó en el cierre.

Leonela Yúdica y Cecilia Román continúan firmes en sus reinados. El viernes por la noche ambas lograron retener sus títulos mundiales de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en una velada boxística llevada a cabo en el Estadio Aldo Cantoni. Ante una multitud, Román (15-4-1) venció por puntos a la jujeña Julieta Cardozo (12-4-0, 1KO) y retuvo su titulo Gallo, en tanto que Yúdica (16-0-3-1, 1KO) continúa siendo la dueña de la categoría mosca en una pelea sin decisión ante Maria Millán (25-5-1-1, 9KO). Ayer, ambas analizaron sus victorias que se dieron de diferentes maneras.

Yúdica sin dudas, fue la más perjudica, pues no pudo demostrar toda su preparación de meses por ese cabezazo involuntario que se dio en el cuarto asalto y que derivó en el fin de la pelea. "Me quedé con ganas, lógico, llegaba muy preparada a la pelea y tenía fe que iba demostrar arriba del ring para lo que me había preparado, pero las cosas se dieron con ese hecho desafortunado que nos dejó a las dos (refiriéndose a la mexicana) con ganas", comentó la chimbera. Yúdica fue la que se llevó la peor parte: sufrió traumatismo de cráneo con herida cortante y sangrado, por lo que debió ser trasladada a la Clínica El Castaño donde le realizaron seis puntos de sutura. En tanto que Millán también sufrió traumatismo de cráneo con corte en el arco superciliar izquierdo aunque no requirió de atención médica.

Yúdica piensa en la novena defensa que seguro será antes de que asuma como concejal.

De ahora en más, la chimbera deberá recuperarse y después sí comenzar con la preparación para una nueva pelea, que significará su novena defensa y que posiblemente sea ante la mexicana para tomarse revancha. Cabe destacar que Yúdica asumirá el 10 de diciembre como concejal por el departamento Chimbas, por ende se prevé que la pelea sea antes de esa fecha.

Para Cecilia la historia fue diferente. La oriunda de Concepción sí pudo mostrar al máximo su potencial y no tuvo inconvenientes para derrotar a la jujeña. Ayer, disfónica producto de las energías que gastó en la pelea, Román expresó: "Viví la pelea muy tranquila, el objetivo era ese, ir trabajando round por round y ver qué proponía la rival. Pensé que Cardozo iba a buscar más pero no lo hizo", comentó Cecilia aduciendo que esperaba mucho más de su rival. "Creo que me gustaron todos los rounds. Trabajé parejo en todos", comentó consultada sobre en qué round hizo pesar su poderío y ahí nomás se dio tiempo para la autocrítica: "Hubo dos momentos en que Cardozo estuvo sentida y no supe aprovecharlos. Me hubiese gustado poder definir con más claridad esas oportunidades". De ahora en más, Cecilia disfrutará al máximo el mes de descanso en San Juan y con sus pequeños hijos. Después sí comenzará con la parte intensa de su preparación en Buenos Aires de cara a su sexta defensa que será contra Carolina Duer en el mes de noviembre.

La sexta defensa de Román posiblemente será en noviembre ante Carolina Duer.

Cecilia y Leonela ya tienen en claro cuales son sus nuevos objetivos: seguir trabajando para que el reinado siga siendo netamente sanjuanino.



Amplio. Fue el poderío de Cecilia Román sobre la jujeña Julieta Cardozo. La sanjuanina reconoció que esperaba mucho más de su rival.





> Luto por la muerte de "Mantequilla" Nápoles

El boxeo mundial perdió a uno de sus máximos exponentes: José "Mantequilla" Nápoles murió ayer a los 79 años y luego de pelear durante varios años contra los diversos problemas de salud que lo afectaban.

El encargado de confirmar la noticia fue Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), a través de las redes sociales: "Mantequilla Nápoles es ya campeón para la eternidad. Descanse en paz mi gran ídolo. Adiós mi campeón". El pugilista nacido en Cuba pero nacionalizado mexicano fue protagonista de una de las épocas más gloriosas del boxeo y un símbolo entre los peso welter de toda la historia. Sin embargo, su nombre alcanzó popularidad mundial cuando decidió subir de categoría para desafiar a Carlos Monzón, la estrella de aquella época: se enfrentaron en febrero de 1974 en la ciudad francesa de Puteaux y el argentino le ganó en el sexto round y que significó una de las siete derrotas que Nápoles tuvo en su trayectoria.