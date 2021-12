"Elijo seguir estando". La frase de Marcelo Gallardo, apenas pasadas las 13:30 de la Argentina, generó un estallido de felicidad en los hinchas de River y en cuestión de minutos se replicó en los principales medios del mundo.

Expectantes por la palabra del entrenador en una conferencia de prensa que convocó de urgencia, su continuidad en Núñez terminó con las ilusiones de los equipos que lo tenían en carpeta y en Uruguay la noticia cayó como un baldazo de agua helada.

Si bien el Muñeco no negó que le hayan llegado propuestas, dejó en claro que la agradeció que "no evaluó otra posibilidades" porque "me parecía que tenía mucho valor terminar el vínculo, llegar hasta el final y ahí sí sentirme liberado para descansar o escuchar ofertas". Sin embargo, en las últimas horas hizo el clic, manifestó su deseo de seguir y del otro lado del Río de la Plata no ocultaron su decepción.