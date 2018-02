Lautaro Acosta habló en la previa del partido del próximo domingo ante River. El referente de Lanús, resaltó la necesidad de sumar de a tres que tienen los de Ezequiel Carboni: “Necesitamos una victoria porque hace mucho que no ganamos, así que estamos un poco obligados”.

El presente de Lanús no es el mejor y mucho menos si se considera que hace unos pocos meses llegó a disputar la final de la Copa Libertadores. El Granate sufrió un éxodo de nombres importantes y está buscando reacomodarse. Sobre este particular, Acosta expresó: “Sabíamos que iba a haber una época de transición, los cambios llevan a eso, se fueron jugadores muy importantes, yo siempre manifesté mi bronca por la forma en que se fueron”.

Por último, Acosta no esquivó la polémica y declaró con absoluta autocrítica y subjetividad sobre los fallos arbitrales: “No es lo mejor lo que se está generando. Yo (soy) el primero que llora, que discute y que cuestiona los fallos, así que no me puedo quejar si del otro lado lo hacen. Ahora sí, es verdad que se falla para los dos lados. En el caso del VAR, que sí, nos terminó favoreciendo a nosotros y en el caso del último partido por el campeonato que dirigió Beligoy, los terminó favoreciendo a ellos” y para cerrar, añadió: “Confío en que no hay mala fe de parte del arbitraje”.