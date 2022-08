"Fue un fin de semana soñado. Disfruté mucho la carrera", dijo Facundo Leánez tras finalizar tercero en la competitiva Clase 2 del Turismo Nacional, que se presentó en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo. En un nuevo podio del sanjuanino en la categoría, Leánez ratificó su gran presente y lo bien que le sienta Santiago del Estero, donde en 2019 también había quedado entre los tres mejores. Además, se mantiene en el top 5 del campeonato, ahora a un puñado de puntos del tercer escalón. En tanto, su hermano Diego tuvo problemas mecánicos y no registró paso en la final.

Facundo Leánez, con un Toyota Etios del equipo San Juan al TN, había ganado su serie el sábado y ayer en la final largó en primera fila. El auto quedó patinando y fue superado por Matías Cravero, mientras que adelante y de punta a punta se impuso Alejandro Torrisi.

"El fin de semana fue más que favorable. Luego de quedar quinto en la clasificación, hice una buena serie y recuperé terreno para ganar la batería. Después, en la final no tuve una buena largada y me pasó Cravero, quien realmente tenía un muy buen auto. De todos modos busqué atacarlo, pero me frenaba en los sectores críticos y después me costaba alcanzarlo. El Etios mostró un buen ritmo, le saqué una buena ventaja al cuarto y sinceramente disfruté mucho esta final; más aún en un autódromo tan importante como el de Termas", detalló Facundo, quien el 1 de septiembre de 2019 también había logrado quedar tercero en Santiago del Estero.

La carrera, en tanto, siempre fue liderada por el piloto del Nissan March, quien con su victoria le dio el tercer triunfo del año a la formación dirigida por Alejandro Bucci. A su vez, para Matías Cravero fue el segundo podio de la temporada, reportó APAT.

Los tres, Torrisi, Cravero y Leánez, lograron mantener a raya a sus perseguidores luego de las tres intervenciones que tuvo el Auto de Seguridad en la prueba, quedando fuera de carrera protagonistas tales como Agustín Bonomo, Marco Veronesi y Maximiliano Bestani, que buscaba un lugar en el podio, pero tras un toque con Juan Ignacio Canela, terminó su carrera impactando el guardrail del circuito santiagueño. También perdió posibilidades Matías Signorelli, a poco del final, cuando se detuvo el andar de su Nissan March.

Por otro lado, el primer lugar del campeonato de la Clase 2 le pertenece a Christian Abdala, con 172 unidades, superando por apenas cuatro puntos a Matías Cravero. Y luego están muy apretados en la diferencia Matías Signorelli, tercero con 144 unidades; Alejandro Torrisi, con 140; y Facundo Leánez, con 134.

La próxima fecha se disputará entre el 23 y 25 de agosto en el autódromo San Nicolás, de Buenos Aires.

EN LA CLASE 3

Bochornoso final: frenaron para no ganar

Sobre la línea. Gómez pasa primero, tras superar a Pernía y Chapur.

Leonel Pernía y Facundo Chapur, ambos con Ford Focus, protagonizaron ayer un final bochornoso, ya que no quisieron ganar la final de la Clase 3 del TN. Es que antes de la bandera a cuadros frenaron para no penalizar por reglamento con la carga de kilos y el santacruceño Sebastián Gómez, con Chevrolet Cruze, se quedó con el triunfo.

El reglamento establece que al ganador de una competencia se lo "penalice" con la carga de 40 kilos para la próxima carrera. Ante esta situación, Pernía, que marchaba en la punta, y Facundo Chapur, su escolta, aminoraron la marcha para evitar el triunfo.

Gómez, quien venía tercero, tuvo que esquivarlos para ganar la competencia, incluso cortando la última curva. Tras la polémica, hubo una extensa deliberación de los comisarios deportivos, que finalmente confirmaron el triunfo de Gómez y los puestos del podio de Pernía y Chapur.