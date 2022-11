La esposa de Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección argentina, Elisa Montero, consiguió en pleno 2022 mantenerse en el anonimato, lejos de las cámaras, las redes sociales y las pantallas de televisión. Tal es su esfuerzo por alejarse de los medios, que decidió finalmente no viajar al Mundial de Qatar 2022 y apoyar a su marido desde la distancia.

En una entrevista reciente, el director técnico expresó en cuanto a la Copa del Mundo: “De mi familia no va a ir nadie, esperemos, un poco de calma, veremos más adelante”.

La Selección argentina se prepara para dar debutar en la Copa del Mundo, con Lionel Messi entre los titulares, este 22 de noviembre a las 7 contra Arabia Saudita.

La historia de amor entre Lionel Scaloni y Elisa Montero

En enero de 2008, Lionel Scaloni fue presentado como jugador del Mallorca tras su paso por la Lazio, club con el que tenía un contrato vigente, pero que lo cedió a préstamo. Aunque su papel como futbolista en la isla duró apenas 18 meses, el entrenador no solo no abandonó la región, sino que se radicó allí hasta hoy, a partir de conocer a Elisa Montero, su mujer y madre de sus hijos.

En 2012, Elisa Montero fue madre por primera vez cuando nació Ian Scaloni. Cuatro años después, en 2016, llegó Noah, el segundo hijo de su matrimonio, que se convirtió en tal el 19 de mayo de 2018 en una ceremonia en absoluto hermetismo y, como es usual, lejos de las cámaras.

En 2021, tras ganar la Copa América, Lionel Scaloni habló finalmente de su esposa: “Es muy relajada. En la vida cotidiana nos movemos con normalidad, como siempre. Tampoco somos de mucho salir. Estamos bastante en casa. Intento hacer una vida normal”.

TN intentó llegar a Elisa o a su entorno, pero las respuestas fueron siempre que no. Que no habla, que prefiere no aparecer, que borró todo rastro de sus redes sociales, que cuando está en Pujato (el pueblo de Scaloni) se la ve poco, que cuando lo hace suele ser andando en bicicleta y que es “amable”.