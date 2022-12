Alexis Mac Allister, mediocampista del seleccionado argentino, reconoció sus expectativas de cara al partido contra Países Bajos. "Llegamos con una ilusión muy grande. Sabemos que Argentina es fuerte en el mundo y la ilusión de apuntar a lo más grande siempre está. Pero hay que tener cautela porque hay buenas selecciones", manifestó Mac Allister en conferencia de prensa.

El futbolista del Brighton, de Inglaterra, se metió en el equipo titular en el partido contra México, no salió más y se convirtió en una pieza clave del mediocampo.

"Si me lo preguntabas antes del Mundial, lo hubiese firmado", admitió el volante surgido en Argentinos Juniors sobre su sorpresivo presente. "Me vengo sintiendo bien y estoy contento de hacerlo en un Mundial. Soy un jugador que nunca se pasará tres o cuatro jugadores pero me gusta encontrar los espacios, hacer un juego simple y que corra la pelota", explicó quien con pocos partidos en el seleccionado se adaptó rápidamente al equipo.

En tanto, sobre Países Bajos, Mac Allister remarcó que "tienen grandes jugadores, con una idea muy clara y un entrenador muy respetado como Louis Van Gaal".