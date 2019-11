Coraje. Nicolás Sottile, surgido en las inferiores del Víbora, regresó con todo. Sus ganas contagian a todos en Sportivo.



A sus 26 años, a Nicolás Sottile la vida le puso una prueba de fuego. Una lesión lo sacó del juego en pleno inicio del Federal "A", pero el volante de Desamparados ante la necesidad del equipo y el mal presente en el torneo, hizo una preparación intensa para volver. Se recuperó de la osteocondritis y a menos de 15 días de haber comenzado a hacer fútbol, retornó al equipo titular y es una de las piezas clave en la mejoría del Víbora que en esos últimos dos partidos logró un cambio en la actitud, y en resultados también, ganando en San Luis y empatando ante Madryn.



-¿Cómo analizás tu regreso y ese voto de confianza del DT?



-Fue rara la forma en la que me tocó volver porque cuando venís de una lesión generalmente tenés que estar en el banco primero pero el envión anímico de querer sacar esta situación adelante, las ganas de jugar y la confianza que me dio el técnico y los chicos, fue clave. Si bien siento que me falta muchísimo físicamente me siento muy bien. Que la gente ayer (por el domingo) a pesar del empate que nos dio tanta bronca nos haya despedido con aplausos reconociendo que dejamos todo, es un síntoma de la mejoría que venimos teniendo. Yo traté de dejar todo siempre porque siendo hincha del club las cosas se sufren el doble y se disfrutan el doble. El golpe contra Peñarol nos hizo ver la realidad, fue un golpe que sirvió porque hicimos el click.



-¿Por qué la decisión de operarte justo en el inicio?



-Porque venía aguantando hacía meses el dolor y decidí operarme porque la ostiocondritis es una enfermedad rara para un futbolista y si no la tratás da paso a la artrosis, así que me hicieron una perforación en el hueso para que salga sangre y eso forme un fibrocartilago para que el impacto no coma más el cartílago. Después me tocó volver en la transición de los técnicos, pero con las ganas de volver al equipo me compré unos aparatos para entrenarme en mi casa. Me asesoré con fisioterapeutas de España, entrenadores de Chaco, los profes del club, armé la rutinas de fuerza, trabajos en la arena y en la pileta, fue una preparación intensa para volver. Nazareno (Godoy, el DT), me dio la chance rápido y estoy muy agradecido.



-¿Qué sentiste cuando te tocó pisar el campo de juego?



-Lo que me pasó me hizo volver a vivir futbolísticamente. Toqué fondo, sentí que no iba a jugar más y en ese momento me apoyé en todo el mundo para salir adelante. Volver a pisar una cancha, volver a entrenar, volver a jugar de local fue increíble. Cada paso que das es como si volvieras a debutar otra vez, la cantidad de sensaciones que tuve me hizo volver a replantearme todo. Ahora disfruto mucho más de los entrenamientos, de las concentraciones. Agradezco todo lo que me pasó porque me hizo ver todo de otra manera. Estoy feliz.



-Ojalá que tengas premio...



-Ojalá que sea clasificar. Es el objetivo que tenemos y no tengo dudas que lo vamos a lograr. Queda poco para el receso pero después hay todo un torneo. Creo que si sumamos dos refuerzos de jerarquía y hacemos una buena pretemporada estoy seguro que se nos va a dar.



Semana corta



El plantel de Desamparados tras el empate ante Deportivo Madryn retornará a los entrenamientos hoy tras el descanso de ayer. Será una semana corta porque el plantel que conduce Nazareno Godoy visitará el domingo a las 17 horas a Olimpo en Bahia Blanca a donde estará viajando posiblemente el día viernes.