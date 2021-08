Son, hoy por hoy, como la reconocida dupla de superhéroes de la ficción: Batman y Robin. Leandro Espejo y Nélson Da Silva son las cartas goleadoras de Sportivo Peñarol que vive un momento casi perfecto. La dupla de atacantes son piezas fundamentales para que el Bohemio se ubique quinto en las posiciones de la Zona 1 del Federal "A". Entre los dos se reparten los goles pero además son dupla en las concentraciones y la pareja imbatible en el campeonato de truco en cada viaje.

Las cuatro victorias consecutivas conseguidas por el conjunto de Chimbas mostraron un juego consolidado que tiene en sus delanteros una promesa de gol en cada encuentro. El sanjuanino Leandro Espejo (19 años) ya suma 8 goles y el catamarqueño Nélson Da Silva (24 años) cuenta 5. Verlos jugar da gusto. Se entienden a la perfección.

"Nos está tocando pasar por un lindo momento y por suerte venimos haciendo goles. Con Lean tenemos una relación excelente, somos más que compañeros porque hicimos una linda amistad, por eso me pone muy contento el presente suyo, yo trato de ayudarle siempre. Tenemos una competencia muy sana", abrió Da Silva, el oriundo de Andalgalá que surgió en Unión Aconquija pero que llegó a Chimbas después de jugar en Juventud Antoniana. "Aparte de lo futbolístico, donde nos entendemos muy bien, es más fuerte nuestra amistad. Siempre nos apoyamos, en cada partido le digo que va a hacer un gol y que yo le voy dar el pase. Soy siempre de fijarme en la persona que hay detrás del jugador y él es excelente. Como jugador no tengo palabras, es de otra categoría", expresó Espejo, la "Joyita" como lo conocen todos en Peñarol. Y ese talento del delantero, nacido en Villa Paula, es lo que también destacó su compañero Da Silva: "Uno ve las condiciones que tiene la "Pantera" y es un crack. Es una excelente persona. Se lo ve dentro de la cancha. Jugar con él es muy lindo porque todo te lo hace fácil, a veces uno le larga un ladrillo y él te la baja y te hace un gol", expresó el catamarqueño. Espejo, devolviendo elogios, manifestó: "Para mí es un jugador de otro nivel. Ojalá que sigamos así y él siga haciendo goles para que dé el salto de categoría".

Nélson Da Silva encontró en el chimbero su socio perfecto. El catamarqueño

suma 5 goles pero va por más.

Pero no es el fútbol en lo único que gana la dupla Espejo-Da Silva. Además de compartir cenas y también ser compañero de habitación en cada concentración, en cada viaje que emprende el plantel los delanteros son quienes lideran el campeonato de truco y ambos contaron que las últimas víctimas fueron el DT Edgardo Herrera y Facundo Mallea. "Estamos invictos, no hay quién nos gane. En este último viaje a Otamendi, "Cuca" se enojó porque nunca nos pudieron ganar", manifestó Da Silva entre risas y Espejo coincidió: "No hay quién nos saque, nos cansamos de ganarles. La pareja de Kevin Frías y Emiliano González tampoco nos puede ganar nunca", comentó.

Los socios del ataque del Bohemio ahora se ilusionaron con lo que viene y ambos se ilusionan con mucho más. "Se nos presentaron muchas situaciones adversas y nosotros las sacamos adelante. Luchamos por esto, creo que esto es un premio para nosotros. Me saco el sombrero por este grupo. Tenemos que ir paso a paso pero te mentiría si dijera que no me ilusiono con el ascenso. El objetivo principal es terminar en la zona de clasificación pero con el grupo que tenemos y el nivel, da para ilusionarnos", comentó Da Silva.

El sanjuanino, nacido y criado en la cantera bohemia, fue por mucho más: "Estamos fuertes y eso se ve reflejado en los partidos. Estos cuatro partidos que ganamos no fueron fáciles pero estamos afianzados y tenemos una identidad de juego. Hemos conformado un excelente grupo que es la clave para pelear por grandes cosas. Nos armamos para ascender y estamos ilusionados con eso", expresó Espejo.

Da Silva y Espejo son el "Batman" y "Robin" donde se depositan todas las esperanzas del pueblo bohemio que se ilusiona con seguir en este camino y pelear por el gran salto.

La 19na fecha se juega mañana



El Federal "A" no da respiro y mañana se jugará la 19na fecha. Peñarol, buscará seguir de racha cuando reciba en el Bicentenario a Ferro de General Pico de La Pampa. El encuentro se disputará a las 15 con arbitraje de Francisco Acosta. El equipo chimbero irá por su quinta victoria al hilo.

Desamparados se entrenó ayer por la mañana y al mediodía emprendió el largo viaje hacia Madryn donde mañana a las 15 y con arbitraje de Gastón Brizuela se medirá ante el líder, Deportivo Madryn. Hoy se entrenará en cancha de Brown pero es casi un hecho que su DT, Marcelo Fuentes continuará realizando variantes para ir por el triunfo que hace seis fechas se le niega.